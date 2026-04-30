۸۰۰ میلیارد تومان پروژه در ملکشاهی در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شیخی در آیین معرفی سرپرست جدید مرکز آموزش فنی و حرفهای ملکشاهی اظهار کرد: با وجود چالشها و شرایط دشواری که در ماههای پایانی سال گذشته برای کشور ایجاد شد، از جمله مسائل ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، چند پروژه مهم در شهرستان از جمله مرکز آموزش فنی و حرفهای خواهران، بیمارستان و تصفیهخانه با اعتباری حدود ۸۰۰ میلیارد تومان به مراحل پایانی رسیده و در آستانه افتتاح قرار دارند.
وی افزود: مرکز آموزش فنی و حرفهای خواهران ملکشاهی نیز از جمله پروژههای مهم شهرستان است که با تکمیل و بهرهبرداری از آن، زمینه ارائه آموزشهای مهارتی گستردهتر فراهم شده و فرصتهای اشتغال پایدار برای جوانان منطقه افزایش خواهد یافت.
فرماندار ملکشاهی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای شهرستان گفت: با حمایتها و پیگیریهای استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، عملیات احداث جاده ملکشاهی به ایلام به صورت چهارخطه آغاز شده که نقش مهمی در توسعه منطقه خواهد داشت.
در این آیین غلام عبدی به عنوان سرپرست جدید مرکز آموزش فنی و حرفهای ملکشاهی معرفی شد و از خدمات جهانپور مدیر پیشین این مرکز تقدیر به عمل آمد.
