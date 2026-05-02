تأکید بر تکمیل شبکه فاضلاب و جلوگیری از رهاسازی پساب در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح جوکار در بازدید از تصفیه‌خانه فاضلاب یزد با اشاره به گلایه‌های مردمی درباره مشکلات زیست‌محیطی، بر تعیین منشأ انتشار پشه‌ها، تسریع در واگذاری کامل پساب به صنایع، تکمیل شبکه فاضلاب شهری و به‌روزرسانی فناوری تصفیه تأکید کرد.

وی هدف از این بازدید را بررسی میدانی وضعیت تصفیه‌خانه و پاسخ به دغدغه‌های اخیر مردم عنوان کرد و گفت: در هفته‌های گذشته گلایه‌هایی درباره افزایش پشه‌ها و احتمال ارتباط آن با برکه‌های پساب مطرح شده بود، از این‌رو مقرر شد بازدیدی از نزدیک انجام شود و بررسی‌های کارشناسی برای مشخص شدن دقیق منشأ این مشکل صورت گیرد.

جوکار افزود: مقرر شد علاوه بر بازدیدهای دوره‌ای، بازدیدهای سرزده نیز انجام شود تا در صورت وجود هرگونه مشکل، به سرعت شناسایی و برطرف شود. همچنین بررسی خواهد شد که آیا منشأ احتمالی این موضوع صرفاً برکه‌های پساب است یا آب‌های راکد در نقاط دیگر از جمله برخی شهرک‌های صنعتی نیز نقش دارند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع مدیریت پساب اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌هایی برای جلوگیری از رهاسازی پساب و استفاده از آن در صنایع انجام شده و بخشی از پساب نیز به صنایع واگذار شده است، اما هنوز تمامی ظرفیت پساب به مصرف صنعتی نرسیده و بخشی از آن در برکه‌ها باقی می‌ماند که همین موضوع می‌تواند نگرانی‌هایی برای مردم ایجاد کند.

وی با تأکید بر اینکه بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای، دستگاه‌های مسئول موظف به مدیریت کامل پساب و استفاده بهینه از آن هستند، تصریح کرد: آب منطقه‌ای و آبفا در این زمینه مسئولیت مستقیم دارند و باید با برنامه‌ریزی دقیق، باقی‌مانده پساب نیز به چرخه مصرف صنعتی وارد شود.

جوکار همچنین به وضعیت شبکه فاضلاب شهری اشاره کرد و گفت: برخی مناطق شهر یزد همچنان با کمبود یا نبود شبکه فاضلاب مواجه‌اند و توسعه این شبکه از مطالبات جدی مردم است که باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی درباره شرکت سرمایه‌گذار در حوزه شبکه فاضلاب و فروش پساب افزود: لازم است سهامداران این شرکت به تعهدات مالی خود عمل کنند تا پروژه‌ها با وقفه مواجه نشود؛ در غیر این صورت باید درباره ادامه روند سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری مجدد صورت گیرد.

نماینده مردم در پایان بر ضرورت به‌روزرسانی فناوری‌های تصفیه تأکید کرد و گفت: با توجه به افزایش حجم ورودی فاضلاب در سال‌های آینده، استفاده از فناوری‌های نوین تصفیه که آلودگی و بو را به حداقل می‌رساند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید در دستور کار قرار گیرد.