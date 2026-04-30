به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر کشور، خلیج فارس را نماد ایستادگی، صلح و اقتدار خللناپذیر ایران دانست و تاکید کرد: یکی از افتخارات بزرگ و ماندگار ملت ما این است که در اوج تلاطمها، در برابر دشمنان سرزمینمان در خلیج همیشگی فارس، با صلابت صفآرایی کرده است.
متن پیام اسکندر مومنی به این شرح است:
دهم اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، یادآور رشادتهای بیبدیل ملتی است که هویت و تمامیت ارضی خود را با خون پاک فرزندانش نظیر سردار تنگسیریها پاس داشته است.
این پهنه نیلگون، نه تنها یک جغرافیای راهبردی، بلکه نماد ایستادگی، صلح و اقتدار خللناپذیر ایران اسلامی در قلب تاریخ است.
امروز یکی از افتخارات بزرگ و ماندگار ملت ما این است که در اوج تلاطمها، در برابر دشمنان سرزمینمان در خلیج همیشگی فارس، با صلابت صفآرایی کرده است.
فرزندان رشید این مرز و بوم با اتکا به ایمان و ارادهای پولادین، هیمنه پوشالی استکبار را در هم شکسته و بزرگترین تحقیر تاریخ را در این آبها به دشمنان کینهتوز تحمیل کردهاند تا جهانیان بدانند خلیج فارس، جولانگاه بیگانگان نخواهد بود.
اینجانب این روز بزرگ را به تمام مردم غیرتمند ایران بویژه مرزبانان شجاع که صیانت از نام و امنیت این آبراه حیاتی را وظیفهای ملی و خدشهناپذیر خود میدانند، تبریک میگویم.
نظر شما