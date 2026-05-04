به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، صبح دوشنبه در ادامه برنامههای سفر خود به استان قم، از مناطق مسکونی آسیبدیده در جریان جنگ تحمیلی سوم بازدید کرد و بهصورت میدانی در جریان روند بازسازی و ترمیم واحدهای خسارتدیده قرار گرفت.
در این بازدید، وزیر راه و شهرسازی با حضور در محلات هدف اصابت دشمن آمریکایی صهیونیستی، از نزدیک با شماری از مالکان منازل آسیبدیده گفتوگو کرد و ضمن شنیدن مشکلات و دغدغههای آنان، بر پیگیری روند بازسازی و تسریع در رسیدگی به وضعیت این واحدها تأکید شد.
روند بازسازی در بخشهایی از مناطق آسیبدیده در حال انجام است و گروههای اجرایی و کارگران در محل پروژهها مشغول فعالیتهای عمرانی برای بازگرداندن واحدها به وضعیت قابل سکونت هستند.
در جریان این حضور، وزیر راه و شهرسازی همچنین با جمعی از کارگران فعال در پروژههای بازسازی دیدار کرد و ضمن قدردانی از تلاشهای آنان در شرایط سخت اجرایی، برای آنان آرزوی موفقیت و توفیق در ادامه فعالیتها کرد.
این بازدید در حالی انجام شد که بنا بر اعلام مسئولان، بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی در سطح شهر قم در جریان جنگ تحمیلی سوم دچار آسیبهای جزئی تا جدی شدهاند و فرآیند بازسازی آنها در دستور کار دستگاههای اجرایی مرتبط قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه این برنامه، بر اهمیت تسریع در روند بازسازی واحدهای خسارتدیده و ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای رفع مشکلات ساکنان تأکید کرد.
بنا بر اعلام بهنامجو استاندار قم، استان قم در زمینه بازسازی خسارت های ناشی از حملات دشمنان متجاوز آمریکایی-صهیونیستی در جنگ رمضان در کشور پیشتاز است و بازسازی ها با مشارکت های مردمی و دستگاه های مسئول در حال اجرا است.
