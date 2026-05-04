دریافت ۳۳۰ درخواست در دومین میز ارتباط مردمی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله امیری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دومین میز ارتباطات مردمی تخصصی با محوریت مسائل عمرانی، روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه به مدت سه ساعت در میدان مرکزی شهر همدان برگزار شد.

وی افزود: این برنامه با رویکردی نظام‌مند در راستای تقویت سازوکارهای پاسخگویی و ارتقای سطح تعاملات مستقیم میان مردم و مدیران اجرایی و در چارچوب سیاست‌های کلان دولت وفاق ملی، با هدف تسریع در شناسایی، پایش و حل‌وفصل مطالبات عمومی در حوزه‌های زیرساختی و خدماتی برنامه‌ریزی و اجرا شد.

سرپرست دفتر بازرسی استانداری همدان با اشاره به حضور مقامات و مدیران اجرایی استان در این برنامه بیان کرد: در این نشست میدانی، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان، حمید ملانوری شمسی استاندار همدان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار همدان، مدیران کل ستادی استانداری شامل دفاتر امور شهری، روستایی و فنی و همچنین مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری همدان، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شرکت‌های خدمات‌رسان آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و اداره کل نوسازی مدارس حضور فعال داشتند.

امیری ادامه داد: در مجموع بیش از ۲۵ مدیر از افزون بر ۱۵ دستگاه اجرایی در این میز ارتباطی مشارکت داشته و به‌صورت مستقیم پاسخگوی مراجعات مردمی بودند.

وی با اشاره به محورهای مطرح شده در این دیدارها گفت: شهروندان مسائل و دغدغه‌های خود را در حوزه‌هایی نظیر مشکلات پیمانکاران، فرآیندهای مرتبط با تسهیلات ساخت، مسکن ملی، خدمات شهری و برخی نیازهای فوری از جمله تأمین داروی بیماران خاص مطرح کردند.

سرپرست دفتر بازرسی استانداری همدان خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های میدانی، این رویداد با استقبال چشمگیر مردم مواجه شد و افزون بر ۳۳۰ درخواست مردمی دریافت شد که بلافاصله دستورات لازم برای بررسی کارشناسی، پالایش اطلاعات و ارجاع هدفمند به دستگاه‌های ذی‌ربط صادر شد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و تعیین تکلیف شود.

وی تأکید کرد: حضور میدانی و بی‌واسطه مسئولان عالی‌رتبه استان در میان مردم، نقش مؤثری در تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش سطح اعتماد عمومی و کاهش فاصله میان مدیران و شهروندان ایفا می‌کند.