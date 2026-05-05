به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامهای خطاب به معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، ضمن تبریک مناسبت روز معلم و هفته نکوداشت مقام استاد، بر اجرای آییننامه کانونهای فرهنگی دانشجویان تأکید کرد.
بر اساس این ابلاغیه، با استناد به مکاتبات پیشین، تاریخ ۱۶ خرداد بهعنوان موعد قطعی برگزاری انتخابات شورای مرکزی کانونهای فرهنگی تعیین شده است. در این راستا، دانشگاهها موظف شدهاند با توجه به شرایط موجود، از ظرفیت آموزش مجازی و عدم حضور فیزیکی دانشجویان استفاده کرده و اطلاعرسانی لازم را از طریق پیامرسانهای داخلی انجام دهند.
همچنین در این نامه بر تشکیل گروههای تخصصی و عضویت دانشجویان در کانونها تحت نظارت مدیریت امور فرهنگی دانشگاهها تأکید شده است. برگزاری مجامع عمومی و انتخابات نیز باید در زمان مقرر و با بهرهگیری از بسترهای مجازی انجام شود.
طبق این دستورالعمل، پس از برگزاری انتخابات، نتایج باید بهصورت عمومی اعلام شده و اطلاعات مربوط به اعضای شورای مرکزی و دبیران کانونها حداکثر تا تاریخ ۱۶ خرداد در سامانه مربوطه ثبت و بهروزرسانی شود.
در پایان این ابلاغیه، دستورالعمل اجرایی انتخابات کانونهای فرهنگی بهعنوان پیوست ارسال شده و بر اجرای دقیق آن تأکید شده است.
