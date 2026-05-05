تحقق ۳.۷۷ همت درآمدی خراسان جنوبی در ۱۴۰۴ 

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر سه شنبه در نخستین جلسه ستاد درآمد استان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این سال شاهد بروز رخدادهای پیشبینینشده و فشارهای متعدد اقتصادی از جمله تحولات منطقهای و تبعات ناشی از جنگ بودیم که بهطور مستقیم بر روند فعالیت کسبوکارها و وصول درآمدهای دولت اثر گذاشت.
وی افزود: با وجود این شرایط، استان خراسان جنوبی توانست عملکرد قابل قبولی در حوزه درآمدی ثبت کند و از تکلیف ۴ همتی تعیینشده، حدود ۳ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان محقق شد که نشاندهنده تحقق ۹۳.۵ درصدی اهداف است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به رقم درآمدهای عمومی استان برای سال ۱۴۰۵ گفت: درآمدهای عمومی برای استان در سال جاری ۶.۵ همت پیشبینی شده که نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۶۲ تا ۶۳ درصد رشد دارد، اما با توجه به شرایط اقتصادی و نبود پروژههای بزرگ سرمایهگذاریمحور در استان، تحقق این رقم نیازمند برنامهریزی دقیقتر است.
ذاکریان همچنین به عملکرد درآمدی فروردینماه ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: از سهم ۵۴۶ میلیارد تومانی یکدوازدهم فروردین، ۲۶۷ میلیارد تومان معادل ۴۹ درصد محقق شده و ۵۱ درصد عدم تحقق ثبت شده است که بخشی از آن ناشی از تعطیلات ابتدای سال و بخشی نیز اثرات شرایط اقتصادی و تحولات اخیر بوده است.
وی با تأکید بر لزوم پرهیز از فشار بیش از حد بر بخش تولید و خدمات استان اظهار داشت: افزایش فشار مالیاتی بر کسبوکارها میتواند آثار معکوس داشته باشد و موجب کاهش اشتغال، تعطیلی واحدهای اقتصادی و افزایش هزینههای اجتماعی شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: ساختار درآمدی استان نشان میدهد بخش عمدهای از مالیاتها از تعداد محدودی واحد صنعتی بزرگ و همچنین حقوقبگیران تأمین میشود و حدود ۹۷ درصد مودیان استان در قالب تبصره ماده ۱۰۰ قرار دارند که عمدتاً مشاغل خرد هستند.
وی تأکید کرد: لازم است در سیاستهای درآمدی و مالیاتی استان، به نقطه تعادل و بهینه مالیاتستانی توجه شود تا ضمن تأمین درآمدهای دولت، از آسیب به بدنه تولید و اقتصاد محلی جلوگیری شود.
ذاکریان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه منابع درآمدی پایدار و تقویت پایههای اقتصادی استان باید در اولویت قرار گیرد تا وابستگی به فشارهای مقطعی مالیاتی کاهش یابد و مسیر رشد اقتصادی استان هموارتر شود.
نظر شما