به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقر سرقت قطعات و داخل خودرو در سطح شهرستان بویراحمد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پاسگاه انتظامی مختار این شهرستان قرار گرفت .

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و گشت زنی های هدفمند یک نفر سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار را شناسایی و طی عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه به ۲۴ فقره سرقت اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شدـ