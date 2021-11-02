سارق محتویات درون خودرو در شهرستان بویراحمد دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیقباد مصطفایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان بویراحمد موضوع در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ این شهرستان قرار گرفت.

وی بیان داشت: مأموران با انجام اقدامات فنی و تخصصی، یک سارق حرفه‌ای و سابقه دار را در سطح حوزه استحفاظی شهرستان بویراحمد شناسایی کردند.

مصطفایی اظهار داشت: این سارق، در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی دستگیر و در بازجویی‌های اولیه به ۲۵ فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کرد.

وی افزود: از این سارق، مقادیری اموال مسروقه شامل ۱۵ حلقه لاستیک و رینگ اسپرت، چهار دستگاه ضبط و چهار دستگاه باند مارک، کشف و متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.