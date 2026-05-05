۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۲۹

سارق باغات همدان دستگیر شد؛ اعتراف به ۱۰ فقره سرقت

همدان-فرمانده انتظامی شهرستان همدان از دستگیری سارق باغات مسیر گنجنامه و کشف ۱۰ فقره سرقت در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی نژاد از دستگیری سارق باغات مسیر گنجنامه و کشف ۱۰ فقره سرقت در این رابطه خبر داد و گفت : در پی اعلام چندین فقره سرقت از باغات حوزه گنجنامه مراتب جهت شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: ماموران کلانتری ۱۲ مدرس پس از بررسی فیلم دوربین‌های مداربسته و اقدامات فنی‌پلیسی، موفق به شناسایی یک نفر در این رابطه شدند که پس از هماهنگی با مقام قضائی فرد سارق دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان در ادامه گفت: متهم پس از انتقال به کلانتری و انجام تحقیقات خاص پلیسی به ۱۰ فقره سرقت از باغات مسیر گنجنامه اعتراف کرد و با تشکیل پرونده و برای سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.

سرهنگ طولابی‌نژاد در پایان گفت: از همشهریان خواست‌ با گزارش هرگونه موارد مشکوک و ارتباط تلفنی با شماره ۱۱۰، یاری رسان پلیس در برقراری نظم و امنیت باشند.

کد مطلب 6821404

