به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، در راستای توسعه زیرساختهای اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید، تفاهمنامه احداث و بهرهبرداری کارخانه بلندینگ مواد نفتی در بندر امیرآباد با سرمایهگذاری بخش خصوصی به ارزش ۳۶۷۰ میلیارد ریال به امضا رسید.
این قرارداد که اولین تفاهمنامه سرمایهگذاری در سال جدید در این بندر محسوب میشود، با هدف تقویت تولید و استحصال فرآوردههای نفتی منعقد شده است.
مدیر کل بنادر و دریانوردی امیرآباد، با اعلام این خبر افزود: این تفاهمنامه در زمینی به مساحت ۲۰ هزار متر مربع و با چشمانداز تولید ۳۰۰ هزار تن محصول در سال، گامی مهم در جهت توسعه اقتصادی منطقه خواهد بود.
محمد علی موسی پور گرجی در تشریح فرآیند اجرای این پروژه اظهار کرد: پس از انجام کلیه مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم از سازمان بنادر و دریانوردی، زمین مورد نظر به شرکت سرمایهگذار واگذار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، سرمایهگذار بخش خصوصی موظف است در مدت ۴ ماه، طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی را تهیه، مشاوران خود را انتخاب و اقدامات اولیه اجرایی را آغاز کند تا در نهایت قرارداد نهایی سرمایهگذاری منعقد شود.
گفتنی است، این پروژه علاوه بر افزایش قابل توجه ظرفیت تولید و ارزش افزوده محصولات نفتی بندر امیرآباد، منجر به ایجاد اشتغال مستقیم برای ۳۵ نفر خواهد شد.
