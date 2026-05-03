به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «تقدیر از اساتید و هم‌افزایی دانشگاه و وزارتخانه» با حضور وزیر راه و شهرسازی، جمعی از مدیران ارشد و بیش از ۲۰ نفر از اساتید برجسته دانشگاهی در محل ستاد وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در این نشست، اساتید حاضر به بیان دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی خود با تمرکز بر چالش‌های موجود در حوزه‌های مرتبط، ارائه پیشنهادهای کاربردی و تبیین سازوکارهای تعامل مؤثر میان دانشگاه و وزارت راه و شهرسازی پرداختند.

فرزانه صادق در این نشست ضمن گرامیداشت روز معلم، با اشاره به جایگاه بی‌بدیل علم و دانشگاه در شرایط خاص کشور، از جمله در مواجهه با دو جنگ تحمیلی اخیر، بر نقش تعیین‌کننده نهاد دانشگاه در پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه پیشرفت متوازن کشور در گرو بهره‌گیری از ظرفیت اساتید دلسوز، متعهد و دارای دغدغه ملی است، اظهار کرد: تربیت و آموزش دانشجویانی که دل در گرو اعتلای ایران دارند، مهم‌ترین سرمایه‌گذاری برای آینده کشور به شمار می‌رود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: علی‌رغم مشغله‌های گسترده جاری، برگزاری این دیدار را ضروری دانستیم تا ضمن تجلیل از جایگاه علمی و شخصیت برجسته اساتید حاضر، از آنان به‌عنوان نمایندگان نهاد فاخر و اثرگذار دانشگاه قدردانی کنیم.

صادق با اشاره به نقش‌آفرینی جامعه دانشگاهی در مقاطع حساس کشور گفت: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، هرجا که نیاز بود، متخصصان و دانش‌آموختگان دانشگاهی همچون سربازانی متعهد، تمامی ظرفیت و توان خود را در خدمت کشور به کار گرفتند؛ از همین رو، دانشگاه را نهادی می‌دانیم که بستر شکل‌گیری این روحیه مسئولیت‌پذیری و تعهد ملی را فراهم کرده و شایسته تقدیر است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت همکاری‌های ساختارمند میان این وزارتخانه و نهاد دانشگاه، از اساتید برای ایفای نقش فعال‌تر در فرآیندهای تصمیم‌سازی و حل مسائل کشور دعوت کرد.

وزیر راه و شهرسازی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم این تعاملات، دستور تشکیل کارگروه مشترک میان وزارتخانه و اساتید دانشگاهی را صادر و ابراز امیدواری کرد برگزاری مستمر این‌گونه نشست‌ها، زمینه‌ساز ارتقای همکاری‌های علمی و اجرایی در مسیر توسعه کشور باشد.