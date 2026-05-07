به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضاییکوچی ظهر پنجشنبه در آیین بهرهبرداری از پروژههای محرومیتزدایی ارتش در شهر ماکلوان از توابع شهرستان فومن، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، اظهار کرد: بسیار خوشحالم که به اتفاق همکارانم در مجلس شورای اسلامی در خدمت شما عزیزان هستیم و پروژهای که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود، به نمایندگی از صدها پروژه دیگر در سطح کشور است.
وی با تقدیر از زحمات همه دستاندرکاران این پروژهها، خاطرنشان کرد: مردم عزیز ایران بیش از ۶۰ روز است که در کنار نیروهای مسلح در خیابانها ایستادگی کردند. این حضور و همراهی شما با نیروهای مسلح، امروز ایران را به عنوان یک کشور قدرتمند در جهان معرفی کرده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش دشمنان برای گرفتن مؤلفههای قدرت از ایران، تأکید کرد: امروز نه تنها موشکهای ایران، سلاح هستهای، مرزهای کشور و رهبری عزیز را در اختیار داریم، بلکه مؤلفه قدرتمند دیگری که به مراتب از سلاح هستهای برای ما مهمتر است، تنگه هرمز میباشد که امروز در اختیار نیروهای مسلح و مردم عزیز ایران است.
رضاییکوچی افزود: سالیان سال کشورهای اروپایی ما را تحریم میکردند، اما امروز از طریق همین تنگه هرمز، اقتصاد و رفاه آنها را تحت تأثیر قرار میدهیم. امروز هر محمولهای که از دنیا بخواهد از تنگه هرمز عبور کند، حتماً باید از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجوز بگیرد.
وی تصریح کرد: درست است که در جنگ آسیبهایی دیدیم، جوانان و رهبر عزیزمان را از دست دادیم و همچنان عزادار هستیم، اما فرصتهای تاریخی دیگری نصیب این مردم شد؛ از جمله اتحاد و همبستگی مردم. امروز دنیا ایران را به عنوان یک کشور قدرتمند میداند و نگاه آنها برای گفتگو و مذاکره نسبت به قبل از جنگ کاملاً متفاوت شده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تجلیل از امیر سرتیپ ولی رحمانی، گفت: امیر رحمانی که هم در جنگ، زیر آتش دشمن و هم در حوزه عمران و محرومیتزدایی کشور کار بسیار ارزشمندی انجام داده است، امروز صدها پروژه را به نمایندگی از ارتش جمهوری اسلامی ایران در اقصی نقاط کشور به بهرهبرداری رسانده است.
رضاییکوچی در پایان تأکید کرد: نیروی مسلح ما و ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز افتخار دارد که همچنان در کنار سپاه، هم در حوزه نظامی میجنگد و هم در حوزه عمرانی در کشور فعالیت میکند.
