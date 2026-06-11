فلسفی: دشمن بارها از حدود خود فراتر رفت / پاسخ کوبنده گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی، صبح پنجشنبه در حاشیه مراسم سالگرد سردار شهید حسین سلامی که در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد، اظهار داشت: رئیس‌جمهور آمریکا همچنان سخنان ضد و نقیض و یاوه‌گویانه مطرح می‌کند. دشمن بارها از حدود خود فراتر رفته، اما هر بار پاسخ کوبنده گرفته است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: نبرد با دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به مرحله حساسی رسیده است و ملت ایران و نیروهای مسلح در برابر تهدیدها و فشارها کوتاه نخواهند آمد.

وی افزود: ما نمایندگان مجلس در کنار نیروهای مسلح ایستاده‌ایم و از آنان حمایت می‌کنیم و از مواضع خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم.

فلسفی در پایان تصریح کرد: با گذشت ۱۰۲ شبانه‌روز، مردم همچنان در میدان و خیابان پشتیبان رزمندگان اسلام هستند. این مسیر ادامه دارد تا اهداف و شروط جمهوری اسلامی ایران محقق شود.