به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید اعضای این کمیسیون از بنادر جنوب کشور و تنگه هرمز که با همراهی استاندار هرمزگان انجام شد، با اشاره به اهمیت راهبردی این منطقه گفت: در این سفر بازدیدی از بنادر جنوب کشور به ویژه بندر شهید رجایی داشتیم تا روند تخلیه، بارگیری، ترخیص کالا و امور مربوط به صادرات و واردات مورد بررسی قرار گیرد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مهم‌ترین هدف کمیسیون عمران در سفر به بندرعباس، حضور در تنگه هرمز بود، اظهار کرد: کشتی‌هایی که در این منطقه حضور دارند، همگی منتظر دریافت مجوز از جمهوری اسلامی ایران برای عبور از تنگه هرمز هستند. با جرأت می‌گویم ما به سمت سلاح هسته‌ای نرفته‌ایم، اما در اختیار داشتن تنگه هرمز برای ما از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اعمال مدیریت و حاکمیت در تنگه هرمز مطالبه همه مردم ایران است، افزود: برای قانونمند شدن این موضوع و استفاده بهتر از این ظرفیت خدادادی، طرحی در مجلس آماده شده است که به زودی به قانون تبدیل می‌شود. بر مبنای این طرح، هرگونه تردد در تنگه هرمز باید با مجوز جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

رضایی کوچی تصریح کرد: قطعا هر محموله‌ای که متعلق به رژیم صهیونیستی باشد، به هیچ عنوان حق عبور نخواهد داشت. همچنین کشورهای متخاصم که علیه ما جنگیده‌اند، تا زمانی که خسارت پرداخت نکنند، امکان عبور از این تنگه را نخواهند داشت.

وی با تاکید بر لزوم انتفاع اقتصادی ایران از این آبراهه بین‌المللی، خاطرنشان کرد: هر ترددی که در این منطقه انجام می‌شود، باید بابت هدایت، نظارت و خدمات دریایی، هزینه‌ای به ایران پرداخت کند. درآمد حاصل از این بخش برای کمک به نیروهای مسلح و ۷۰ درصد آن برای معیشت مردم در نظر گرفته شده است و حتماً باید به پول ملی ایران، یعنی ریال پرداخت شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان تاکید کرد: تنگه هرمز برای ایران خط قرمز است و تمام ۹۰ میلیون نفر مردم ایران روی این تنگه تعصب دارند. این تنگه همیشه تحت حاکمیت و مدیریت جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد ماند.