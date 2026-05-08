بدنبال جنگ رمضان ظرفیت مراکز اقامتی کشور به ٢٠ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ندایی در دومین جشنواره ریواس که در مجتمع گردشگری و اقامتی دشت بهشت بخش خلجستان قم برگزار شد، با بیان اینکه اولین اقدام وزارت میراث فرهنگی برای حمایت اساسی از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری، تغییر ساختار داخلی وزارتخانه و ایجاد معاونت سرمایه گذاری بود گفت: متاسفانه به دنبال جنگ تحمیلی اخیر بر اساس آماری که گرفته شده، تعداد گردشگران از عید نوروز کاهش پیدا کرده و ظرفیت مراکز اقامتی از ٨۵ درصد به ٢٠ درصد کاهش یافته و حتی در برخی استانهای جنوبی به عدد صفر رسیده است که امیدواریم با پایان جنگ، این آمار به وضعیت بسیار بهتری برسد.



وی نبود فرودگاه در قم را یکی از نقاط ضعف استان دانست و با اظهار اینکه بخش اعظم گردشگران خارجی برای ورود به استان قم نیاز به پرواز دارند، ابراز امیدواری کرد: با همکاری سرمایه‌گذار فرودگاه و تلاش های جدی که توسط استاندار و مسئولان استان آغاز شده با تکمیل فرودگاه قم این معضل برطرف شده و شاهد حضور گردشگران و زائران بیشتری به قم و رونق گردشگری این استان باشیم.



در این جشنواره که با حضور اکبر بهنامجو استاندار، امیرعباس بقایی فرماندار قم و جمعی دیگر از مسئولان استان برگزار شد، میرحسینی سرمایه‌گذار مجتمع دشت بهشت، منطقه خلجستان قم را از جمله ۵ منطقه اولیه نمونه گردشگری در کشور نام برد که تاکنون فاز اول آن به بهره برداری رسیده است.



وی از جمله خصوصیات این مجتمع را احداث ٨ کیلومتر جاده با هزینه زیرسازی ۴٠ میلیارد تومان، گازرسانی و ایجاد اقامتگاه های گردشگری ذکر کرد و گفت: احداث پل معلق و تله کابین طبیعت گردی فاز بعدی این پروژه با بیش از یک میلیون دلار سرمایه گذاری است که در دستور کار قرار دارد و موجب تحول بخش گردشگری استان خواهد شد.



گفتنی است در این مراسم پروژه گاز رسانی به مجتمع دشت بهشت به طول ٨ و نیم کیلومتر و با هزینه ١٢٠ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.