دومین «جشنواره ریواس» در خلجستان قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین «جشنواره ریواس» با حضور اکبر بهنامجو استاندار قم، امیرعباس بقایی فرماندار شهرستان قم، علی گودرزی مدیرعامل شرکت گاز قم، چهرگانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی و جمعی دیگر از مسئولان استان و علاقمندان طبیعت گردی برگزار شد، برنامه های شاد و متنوعی به اجرا درآمد.
در این مراسم همچنین بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سخنرانی کرد.
گفتنی است جشنواره ریواس در اردیبهشت ماه هر سال و امسال برای دومین بار پیاپی در این مجتمع برگزار شد و جمع زیادی از شهروندان و علاقمندان طبیعت ضمن حضور در آن به برداشت گیاه ریواس از کوهستان های اطراف پرداختند.
مجتمع گردشگری و اقامتی دشت بهشت در بخش خلجستان قم در ارتفاع دو هزار و سیصد متر از سطح دریا منطقه ای بسیار خوش آب و هوا است که همه ساله در فصل بهار پذیرای تعداد بسیار زیادی از گردشگران از استان قم و دیگر نقاط کشور می باشد.
جشنواره ریواس به منظور معرفی فرهنگ و آداب و رسوم منطقه و خواص طبی این گیاه خودرو هر ساله برگزار می شود.
گیاه ریواس دارای خواص مختلف طبی از جمله ویتامین k، دارای فیبر و درمان کننده کبد چرب و بیماری آلزایمر شناخته شده است.
برگزار کنندگان این جشنواره امیدوارند این آیین باعث رشد و توسعه گردشگری منطقه و معرفی جذابیت های طبیعی آن شود.
