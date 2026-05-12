وقت توانمندسازی پرستاران فرا رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی سازمان نظام پرستاری، دکتر «خوزه لوئیس کوبوس سرانو»، در پیامی به مناسبت روز جهانی پرستاران، عنوان داشت: شعار روز جهانی پرستاران امسال، «پرستاران ما. آینده ما. پرستاران توانمند ناجی زندگیها»، هم تجلیلی از قدرت و توان پرستاری و هم فراخوانی برای سرمایهگذاری در شرایط لازم برای توانمندسازی آنها است.
هر روز، در هر منطقه از جهان، پرستاران جان انسانها را نجات میدهند، بهبود میبخشند و متحول میکنند. قدرت پرستاری، واقعی، قابل اندازهگیری و با تأثیر بالا است و باید به رسمیت شناخته شده و یادآوری شود. گزارش روز جهانی پرستاری شواهد روشنی از تأثیرات حرفه پرستاری را گردآوری کرده است. این گزارش هفت قدرت متمایز پرستاری را شناسایی میکند که برآیندهای سلامت را بهبود میبخشند، سیستمهای بهداشتی را مقاومتر و قابل دسترستر میکنند و از پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشورها حمایت میکنند. همچنین مشخص میکند که برای به حداکثر رساندن تأثیر پرستاری در کشورها و شرایط مختلف چه باید کرد.
گزارش روز جهانی پرستاری سال ۲۰۲۶ در برههای از فشار فوقالعاده بر سیستمهای بهداشتی و پرستاران، با کمبود شدید نیروی کار، نیازهای بهداشتی رو به رشد و پیچیدهتر و افزایش درگیریها، بحرانهای اقلیمی و نابرابریها منتشر میشود. شعار اصلی این گزارش «توانمندسازی» است، زیرا توانمندسازی پرستاران برای رسیدن به حداکثر اثربخشی فعالیت آنها مطمئنترین راه برای حل این مشکلات و در عین حال محافظت از کیفیت و ایمنی مراقبت است.
همانطور که این گزارش به روشنی بیان میکند، «توانمندسازی» به معنای توانمندسازی ساختاری است. این به معنای رهبرانی است که آگاهانه تصمیم میگیرند و شرایطی را ایجاد کنند که به پرستاری اجازه میدهد تا با بالاترین تأثیر خود، بهطور مداوم و در مقیاس وسیع خدمات ارائه دهند.
این به معنای تضمین شرایط کاری ایمن و پرداخت منصفانه است؛ از بین بردن موانعی که تخصص و زمان پرستاری را هدر میدهد؛ و ایجاد سیستمهایی است که ظرفیت پرستاری را به پیشرفتهای قابل اندازهگیری در ایمنی، دسترسی، تداوم مراقبت و پیامدهای آن تبدیل میکنند و این به معنای داشتن صدای قوی پرستاران در هر سطح از رهبری و تصمیمگیری است.
اگر خواهان مراقبتهای بهداشتی اولیه قویتر، بیمارستانهای امنتر، مدیریت بهتر بیماریهای مزمن، دسترسی عادلانهتر به خدمات ضروری و تابآوری بیشتر در برابر شوکها هستیم، باید به پرستاران اختیار، ابزار، دادهها، منابع و شرایط کاری منصفانه و ایمن مورد نیاز برای ارائه خدمات را بدهیم. این گزارش، چارچوب روشنی را برای پرستاری توانمند، بر اساس منشور تغییر ICN و دستورالعملهای استراتژیک جهانی سازمان بهداشت جهانی برای پرستاری و مامایی، ارائه میکند.
شورای بینالمللی پرستاران از کارفرمایان، نهادهای نظارتی، مربیان و شرکا میخواهد که از این گزارش بهعنوان یک دستور کار عملی استفاده کنند. انتخابهای امروزه ما در مورد نیروی انسانی، آموزش، حیطه عملکرد، ایمنی و سرمایهگذاری، تعیین میکند که در آینده آیا نظامهای سلامت میتوانند نیازهای روزافزون را برآورده کنند، در مواجهه با بحرانها و محیطهای بهداشتی در حال تغییر، انعطافپذیر بمانند و پوشش همگانی سلامت را ارائه دهند یا خیر.
ارائه شواهد به تنهایی کافی نیست، بلکه نیازمند اقدام است. ۳۰ میلیون پرستار جهان آماده هستند. زمان آن رسیده که از تأثیر بزرگترین نیروی کار بهداشتی جهان استفاده کنیم و پرستاران را برای نجات جان انسانها و نجات سیستمهای بهداشتی توانمند سازیم.
