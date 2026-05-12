یک چله برای خواندن منظومه فکری رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز «چله یک‌نفس‌خوانی»، برنامه‌ای برای مطالعه مجموعه ۴۰ جلدی «ره‌نامه» شامل گزیده بیانات رهبر شهید انقلاب برگزار می‌شود. این برنامه از ۲۲ اردیبهشت‌ماه تا ۳۰ خردادماه به‌صورت روزانه و در بازه زمانی ساعت ۱۲ تا ۱۴ برگزار خواهد شد.

برگزارکنندگان این طرح اعلام کرده‌اند که «چله یک‌نفس‌خوانی» با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان با منظومه فکری رهبر شهید طراحی شده و در هر جلسه، یکی از جلدهای مجموعه «ره‌نامه» به‌طور کامل خوانش و مرور می‌شود.

این برنامه به‌صورت آنلاین و آفلاین، رایگان و بدون نیاز به ثبت‌نام در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است. همچنین مخاطبان می‌توانند از طریق کانال اختصاصی این طرح در پیام‌رسان بله، به محتوای جلسات دسترسی پیدا کنند.

مجموعه «ره‌نامه» در قالب ۴۰ جلد، گزیده‌ای از بیانات رهبر شهید انقلاب را در موضوعات مختلف گردآوری کرده و در این طرح، هر روز یکی از این مجلدات محور مطالعه قرار خواهد گرفت.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این لینک ble.ir/join/EPcCK4B3mW در پیام رسان بله به این پویش بپیوندند.