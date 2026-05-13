برپایی غرفه کتاب دفاع مقدس در تجمعات مردمی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری تجمعات شبانه مردمی در حمایت از کیان جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح و بیعت با مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در میدان ونک، این مرکز اقدام به برپایی غرفه عرضه و فروش کتاب در ضلع شمالغربی این میدان کرده است.
این غرفه فرهنگی با شعار «روایت اقتدار ایران در دفاع مقدس اول، دوم و سوم» هر شب همزمان با حماسه حضور مردم در میادین شهر، میزبان علاقهمندان به حوزه دفاع مقدس، تاریخ جنگ و ادبیات مقاومت است و تازهترین آثار و تولیدات این مرکز را با حضور نویسندگان و پژوهشگران حوزه دفاع مقدس به مخاطبان عرضه میکند.
در این غرفه، مجموعهای از آثار مکتوب شامل تاریخ شفاهی فرماندهان دفاع مقدس، کتب تحلیلی پیرامون جنگ تحمیلی هشتساله، آثار پژوهشی، خاطرات، داستان و روایتهای مستند دفاع مقدس در دسترس عموم علاقهمندان قرار گرفته است.
همچنین در جریان برگزاری این برنامه فرهنگی، جمعی از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس، راویان جنگ و پژوهشگران این حوزه در غرفه حضور یافته و ضمن گفتوگو با مردم، به تبیین ابعاد مختلف حماسهآفرینی ملت ایران در دوران دفاع مقدس سهگانه و انتقال تجربیات و روایتهای تاریخی میپردازند.
مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه با اجرای این برنامه فرهنگی، تلاش دارد ضمن ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و جهاد تبیین، زمینه گفتوگو و آشنایی هرچه بیشتر نسل امروز با مفاهیم و ارزشهای دفاع مقدس و مجاهدتهای ملت ایران به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را فراهم کند.
