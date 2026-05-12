۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳

جمع آوری ۵ نفر از اتباع غیرمجاز در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی مراغه از جمع آوری تعداد ۵ تبعه خارجی که بصورت غیرمجاز وارد شهرستان شده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز سه شنبه در تشریح این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر ورود اتباع بیگانه به سطح شهرستان و در راستای اجرای طرح هجرت و برخورد با ورود اتباع غیرمجاز و غیرقانونی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران بااشراف اطلاعاتی با استفاده از شگرد های خاص پلیسی تعداد ۵ نفر تبعه غیرمجاز را در یکی از روستاهای اطراف شناسایی و جمع آوری کردند.

سرهنگ فارسی تصریح کرد: در جهت ساماندهی اتباع غیرمجاز افراد جمع آوری شده، طی هماهنگی های به عمل آمده، به کشورهای خودشان بازگردانده خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه در پایان از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و بکارگیری اتباع بیگانه، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

