به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن رفیعی روز دوشنبه در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح «هجرت» و برخورد با حضور و تردد اتباع غیرمجاز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در پی اطلاعیه قبلی پلیس مبنی بر شناسایی و گزارش اتباع غیرمجاز به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مأموران انتظامی با مشارکت و همکاری شهروندان موفق شدند ۸ تبعه غیرمجاز را در یکی از روستاهای شهرستان شناسایی و جمع‌آوری کنند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: افراد جمع‌آوری شده پس از انجام هماهنگی‌های لازم و طی مراحل قانونی، به کشور متبوع خود بازگردانده خواهند شد.