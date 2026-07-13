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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

جمع‌آوری ۸ تبعه غیرمجاز در شهرستان میانه

جمع‌آوری ۸ تبعه غیرمجاز در شهرستان میانه

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از شناسایی و جمع‌آوری ۸ تبعه غیرمجاز طی ۴۸ ساعت گذشته با همکاری شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن رفیعی روز دوشنبه در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح «هجرت» و برخورد با حضور و تردد اتباع غیرمجاز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در پی اطلاعیه قبلی پلیس مبنی بر شناسایی و گزارش اتباع غیرمجاز به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مأموران انتظامی با مشارکت و همکاری شهروندان موفق شدند ۸ تبعه غیرمجاز را در یکی از روستاهای شهرستان شناسایی و جمع‌آوری کنند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: افراد جمع‌آوری شده پس از انجام هماهنگی‌های لازم و طی مراحل قانونی، به کشور متبوع خود بازگردانده خواهند شد.

کد مطلب 6886807

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