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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

جمع آوری تعدادی از اتباع غیرمجاز در مرند

جمع آوری تعدادی از اتباع غیرمجاز در مرند

مرند- فرمانده انتظامی مرند از جمع آوری تعداد ۹ تبعه خارجی که بصورت غیرمجاز وارد شهرستان شده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای طرح هجرت و برخورد با ورود اتباع غیرمجاز و غیرقانونی موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران یگات امداد شهرستان در پی کسب اخبار مبنی بر ورود اتباع غیر مجاز به شهر، تعداد ۹ نفر تبعه غیرمجاز را در اطراف شهرستان مرند جمع آوری کردند.

سرهنگ اسدیان تصریح کرد: در جهت ساماندهی اتباع غیرمجاز افراد جمع آوری شده، طی هماهنگی های به عمل آمده، به کشورهای خودشان بازگردانده خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند در پایان از شهروندان درخواست کرد : در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و بکارگیری اتباع بیگانه، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6889758

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