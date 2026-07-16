جمع آوری تعدادی از اتباع غیرمجاز در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای طرح هجرت و برخورد با ورود اتباع غیرمجاز و غیرقانونی موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران یگات امداد شهرستان در پی کسب اخبار مبنی بر ورود اتباع غیر مجاز به شهر، تعداد ۹ نفر تبعه غیرمجاز را در اطراف شهرستان مرند جمع آوری کردند.

سرهنگ اسدیان تصریح کرد: در جهت ساماندهی اتباع غیرمجاز افراد جمع آوری شده، طی هماهنگی های به عمل آمده، به کشورهای خودشان بازگردانده خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند در پایان از شهروندان درخواست کرد : در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و بکارگیری اتباع بیگانه، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.