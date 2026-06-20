  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

اجرای طرح هجرت و جمع آوری ۱۱ نفر از اتباع غیرمجاز در مراغه

اجرای طرح هجرت و جمع آوری ۱۱ نفر از اتباع غیرمجاز در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی مراغه از جمع آوری ۱۱ تبعه خارجی که بصورت غیرمجاز وارد شهرستان شده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی صبح شنبه با اعلام این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر ورود اتباع بیگانه به سطح شهرستان و در راستای اجرای طرح «هجرت» و جمع اوری اتباع غیرمجاز و غیرقانونی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پلیس امنیت عمومی با همکاری یگان امداد با اشراف اطلاعاتی، ۱۱ نفر تبعه غیرمجاز را در یکی از باغات روستاهای اطراف شناسایی و جمع آوری و طی هماهنگی های به عمل آمده، به کشورهای خودشان بازگردانده خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه در پایان از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و بکارگیری اتباع غیر مجاز، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6865708

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها