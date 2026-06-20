اجرای طرح هجرت و جمع آوری ۱۱ نفر از اتباع غیرمجاز در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی صبح شنبه با اعلام این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر ورود اتباع بیگانه به سطح شهرستان و در راستای اجرای طرح «هجرت» و جمع اوری اتباع غیرمجاز و غیرقانونی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پلیس امنیت عمومی با همکاری یگان امداد با اشراف اطلاعاتی، ۱۱ نفر تبعه غیرمجاز را در یکی از باغات روستاهای اطراف شناسایی و جمع آوری و طی هماهنگی های به عمل آمده، به کشورهای خودشان بازگردانده خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه در پایان از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و بکارگیری اتباع غیر مجاز، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.