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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

جمع آوری اتباع غیرمجاز در مرند

جمع آوری اتباع غیرمجاز در مرند

مرند- فرمانده انتظامی مرند از جمع آوری تعداد ۶ تبعه خارجی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر، گفت: در راستای اجرای طرح "هجرت" و برخورد با ورود اتباع غیرمجاز و غیرقانونی موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران پلیس امنیت در پی دریافت اخبار و اطلاعات مبنی بر ورود اتباع غیر مجاز ، تعداد ۶نفر تبعه غیرمجاز را در سطح حوزه استحفاظی جمع آوری کردند.

سرهنگ اسدیان تصریح کرد: در جهت ساماندهی اتباع غیرمجاز افراد جمع آوری شده، طی هماهنگی های به عمل آمده، به کشورهای خودشان بازگردانده خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با بیان اینکه در این راستا راننده خودرو حامل اتباع بیگانه دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد .

کد مطلب 6894743

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