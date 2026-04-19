دستگیری چهار نفر در جلفا به اتهام همکاری اطلاعاتی با دشمنان خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امانی روز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی رصدهای اطلاعاتی و با مأموریت ویژهای که به اداره اطلاعات شهرستان جلفا محول شد، چهار نفر به اتهام فعالیتهای اطلاعاتی و ارتباط با شبکههای وابسته به دشمنان آمریکایی و صهیونیستی شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: یکی از متهمان که از اهالی شهرستان جلفا است، در طول جنگ تحمیلی سوم اقدام به ارسال اطلاعات به شبکههای ماهوارهای معاند و برخی رسانهها کرده بود که پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دستگیر و با قرار قانونی روانه زندان شد.
امانی ادامه داد: همچنین فرد دیگری که با نصب و راهاندازی تجهیزات الکترونیکی برای دریافت اینترنت بینالملل غیرمجاز اقدام و در این بستر فعالیت اطلاعاتی انجام میداد، شناسایی و همراه با تجهیزات کشفشده دستگیر شد.
دادستان جلفا با اشاره به دستگیری ۲ تبعه خارجی در این پرونده گفت: این افراد با وارد کردن چند دستگاه تجهیزات اینترنت ماهوارهای استارلینک به کشور، فعالیتهایی در این زمینه داشتند که با اشراف اطلاعاتی نیروهای امنیتی شناسایی و بازداشت شدند.
وی خاطرنشان کرد: پرونده متهمان تشکیل شده و روند رسیدگی به آن در دستگاه قضایی در حال انجام است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جلفا همچنین تأکید کرد: دستگاههای امنیتی و قضایی با هرگونه اقدام علیه امنیت کشور برخورد قاطع و قانونی خواهند داشت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جلفا در ادامه با هشدار جدی نسبت به عواقب قانونی هرگونه همکاری با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه و رسانههای معاند، تصریح کرد: دستگاه قضایی در برخورد با جرایم علیه امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت.
وی افزود: افرادی که با فریب وعدههای واهی دشمنان، اقدام به جمعآوری و انتقال اطلاعات پنهان و آشکار کشور به بیگانگان میکنند، تحت عناوین اتهامی جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی تحت پیگرد قرار گرفته و اشد مجازاتهای قانونی، بدون در نظر گرفتن هیچگونه تخفیفی، در انتظار آنان خواهد بود.
وی همچنین با تاکید بر لزوم هوشیاری آحاد جامعه در برابر تحرکات ضدامنیتی، از شهروندان خواست تا نقش فعالتری در تامین امنیت پایدار ایفا کنند.
امانی خاطرنشان کرد: مردم شریف و بصیر شهرستان جلفا میتوانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، از قبیل تلاش افراد برای دسترسی به اطلاعات حساس، خرید و فروش و نصب تجهیزات ارتباطی غیرمجاز ماهوارهای، و یا ارتباط مشکوک با عناصر و اتباع بیگانه، اطلاعات خود را در اسرع وقت از طریق تماس با ستاد خبری وزارت اطلاعات (شماره ۱۱۳) و یا سازمان اطلاعات سپاه (شماره ۱۱۴) گزارش دهند تا اقدام پیشگیرانه و عملیاتی لازم در سریعترین زمان ممکن صورت پذیرد.
