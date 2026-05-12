به گزارش خبرگزاری مهر،محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: دستیار هوشمند قضایی با توجه به نیاز قضات محترم طراحی شده که توانایی کمک به قضات در زمینه‌های مختلف از جمله بررسی آراء صادره از حیث برخورداری از عنصر اتقان و تهیه پیش‌نویس اولیه رأی را دارد؛ البته محور قضاوت، همچنان قاضی است و دستیار هوشمند قضایی، تصمیم‌یار قاضی محسوب می‌شود.