به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: انسجام ملی؛ اصلی‌ترین سرمایه در جنگ ترکیبی است هدف اصلی دشمن؛ ایجاد تفرقه، ناامیدی و فرسایش سرمایه اجتماعی ملت ایران است، امروز بیش از پیش ضرورت عبور از رقابت‌های سیاسی و اولویت بخشی به همکاری و مسئولیت‌پذیری ملی اهمیت دارد،.

امروز؛ نقش مردم در تبدیل تهدیدها به فرصت‌های پیشرفت و اقتدار ملی بی بدیل است، ظرفیت‌های گسترده دینی، انسانی، طبیعی و اقتصادی ایران برای عبور از شرایط ایجاد شده از سوی دشمن کم نظیر است.