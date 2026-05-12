دستگاه ها موظف به اجرای مناسب سازی فضای شهری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کرمی در جلسه مناسب سازی شهری جهت استفاده معلولان با بیان اینکه موضوع مناسب سازی در مدارس بسیار مهم بوده اما پیگیری ها نتیجه چندان مطلوبی نداشته است، گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ابهر در خصوص مناسب سازی هیچ اقدامی انجام نداده است.

وی با بیان اینکه مکاتباتی با اداره کل ورزش و جوانان برای مناسب سازی سالن های ورزشی صورت گرفته است، گفت: سالن های مد نظر به این اداره کل معرفی شده اما بازدیدها با توجه به شرایط جنگی، هنوز به طور کامل به سرانجام نرسیده است.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه مقرر شده بود مناسب سازی ساختمان پزشکان شهر انجام شود، گفت: در این خصوص مکاتباتی با دستگاه های متولی انجام گرفت و مشکلات احصا شد.

کرمی با بیان اینکه در بحث اجرای طرح هادی در روستاها مکاتباتی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص مناسب سازی صورت گرفته است، گفت : مناسب سازی اقدام قانونی است و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن هستند.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه قانون جامع حمایت از معلولان در فصل دوم این قانون به موضوع مناسب سازی تاکید ویژه ای دارد، گفت: در ماده چهارم این قانون نیز به این موضوع مهم اشاره شده و در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز ماده های چهار، پنج و ۹ به بحث مناسب سازی تاکید ویژه ای دارد.