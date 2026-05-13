واردات مواد اولیه برای واحدهای تولیدی تسهیل شد

محمود سیجانی مدیرکل صمت استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت پایداری تولید در کشور گفت: تأمین اقلام مورد نیاز بازار و حفظ چرخه تولید، از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه صنعت و تجارت به شمار می‌رود و در همین راستا حمایت از واحدهای تولیدی استان تهران با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به نیازهای اساسی واحدهای صنعتی افزود: تأمین نقدینگی، مواد اولیه و نیروی انسانی از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان تولیدی است. بخشی از واحدها مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند که در شرایط اخیر، روند تأمین با مقداری کندی و تأخیر همراه شده است، اما تعدادی از واحدها با استفاده از ذخایر موجود همچنان در حال فعالیت هستند.

سیجانی ادامه داد: بخش قابل توجهی از مواد اولیه صنایع در حوزه پلیمر و فولاد تأمین می‌شود و با توجه به آسیب‌ها و مشکلات ایجادشده در صنایع پتروشیمی، ضرورت مدیریت و ساماندهی این بخش بیش از گذشته احساس می‌شود.

واردات مواد اولیه بدون نیاز به ثبت سفارش و انتقال ارز

وی خاطرنشان کرد: در برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تأمین مواد اولیه و مواد بسته‌بندی مورد نیاز صنایع غذایی و دارویی در اولویت قرار گرفته و این نیازها که شامل مواد پلیمری، پتروشیمی می‌شود از طریق بورس کالا و همچنین واردات تأمین خواهد شد.

مدیرکل صمت استان تهران با اشاره به تسهیل فرآیند واردات برای واحدهای صنعتی اظهار کرد: واحدهای تولیدی متقاضی مواد اولیه مانند ورق، پتروشیمی و ... می‌توانند بدون نیاز به ثبت سفارش، سهمیه ارزی، انتقال ارز و یا فرآیندهای مرتبط با بهینه‌سازی، نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام کنند تا وقفه‌ای در روند تولید ایجاد نشود.

وی تأکید کرد: تمامی زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های لازم برای تسهیل واردات مواد اولیه فراهم شده و پیش‌بینی می‌شود واحدهای تولیدی در این زمینه با مشکل خاصی مواجه نشوند.

سیجانی در پایان از اولویت‌دهی به تأمین ارز واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: تخصیص ارز مورد نیاز صنایع نیز با نگاه حمایتی و در اولویت انجام خواهد شد تا روند فعالیت واحدهای تولیدی بدون اختلال ادامه پیدا کند.