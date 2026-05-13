خیز همدان برای احیای ۴۰۰ واحد راکد کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو ظهر چهارشنبه در جریان بازدید رئیس منطقه ۴ سازمان بازرسی کشور از صنایع کشاورزی شهرستان ملایر، با ارائه گزارشی جامع از وضعیت بخش کشاورزی، دام، طیور، شیلات و صنایع تبدیلی استان، اظهار کرد: هم‌اکنون بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ واحد فعال در این حوزه‌ها در سطح استان همدان مشغول به کار هستند و عملیات اجرایی حدود ۸۰۰ واحد جدید نیز در مراحل مختلف احداث قرار دارد.

وی در ادامه با تشریح برنامه‌های این سازمان برای بازگرداندن واحدهای غیرفعال به چرخه اقتصاد، بیان کرد: پس از انجام بررسی‌های تخصصی و عارضه‌یابی دقیق، ۵۱۰ واحد راکد در استان شناسایی شد که برآوردها نشان می‌دهد حدود ۴۰۰ واحد از آن‌ها با رفع موانعی نظیر کمبود سرمایه در گردش، مشکلات اداری و ضعف زیرساخت‌ها، امکان احیا و فعالیت مجدد را دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بازگشت این واحدها به مدار تولید را فرصتی بی‌نظیر برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی مناطق روستایی دانست و افزود: در سال‌های اخیر گام‌های مؤثری در راستای توسعه صنایع تبدیلی و لبنی در استان برداشته شده که بستر مناسبی برای افزایش ارزش‌افزوده محصولات کشاورزی فراهم کرده است.

بهراملو توسعه صنایع تبدیلی را راهکاری اساسی برای جلوگیری از خام‌فروشی برشمرد و تأکید کرد: این اقدام نقش کلیدی در تکمیل زنجیره تولید، کاهش ضایعات کشاورزی و ارتقای توان صادراتی استان دارد تا محصولات همدان با قدرت بیشتری در بازارهای داخلی و خارجی عرضه شوند.

وی در پایان افزود: حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان از اولویت‌های اصلی جهاد کشاورزی استان است و در این راستا تعامل و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مرتبط امری ضروری است.