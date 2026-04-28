خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد - علی فروزانفر؛ تامین پایدار مواد اولیه پتروشیمی برای صنایع پاییندستی همواره یکی از ارکان مهم تولید ملی محسوب میشود و بروز هرگونه اختلال در آن میتواند بازارهای مصرف را تحت تاثیر قرار دهد. در همین راستا، احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار مهر به تشریح وضعیت تامین نیاز بخشهای آسیبدیده صنعت، روند واردات، تنظیم بازار محصولات استراتژیک پلیمری و دلایل نوسانات قیمتی اخیر پرداخته است.
وی با تاکید بر اینکه واردات مواد اولیه مورد نیاز بخشهای آسیبدیده از پیش آزاد بوده و نیازی به صدور مجوز جدید ندارد، از تشکیل کارگروه مشترکی با وزارت صمت برای تسهیل واردات توسط پتروشیمیها، تجار و مصرفکنندگان خبر داد.
مهدوی ابهری درباره محصول استراتژیک «پت» نیز اطمینان داد که عرضه آن در بورس کالا بدون وقفه ادامه دارد و علاوه بر موجودی انبارهای پتروشیمی تندگویان، محمولههای وارداتی نیز در راه است.
او ریشه نوسانات قیمتی اخیر را نه کمبود عرضه مواد اولیه، بلکه رقابت کاذب و عطش تقاضای خریداران دانست که با توجه به قیمتهای جهانی صورت میگیرد.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی همچنین با اشاره به تامین بیدغدغه مواد اولیه صنایع شوینده، اعلام کرد که مقداری کمبود در بخش سایر پلیمرها (به استثنای پلیاتیلنها) وجود دارد که به زودی از طریق واردات بدون انحصار جبران خواهد شد.
وی در بخش مهم دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد که به دلیل ملاحظات امنیتی و جلوگیری از سوءاستفاده در شرایط جنگ رسانهای و اقتصادی، زمان دقیق بازگشت واحدهای آسیبدیده به مدار تولید اعلام نخواهد شد، اما تلاشهای فراوانی برای بهبود سریع شرایط در حال انجام است.
با توجه به اهمیت راهبردی تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و تاثیر مستقیم آن بر بهای تمامشده کالاها در طیف وسیعی از صنایع پاییندستی و بستهبندی، بررسی دقیقتر چالشها و راهکارهای اتخاذ شده در این خصوص ضرورت دارد. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این گفتگوی اختصاصی و اطلاع از برنامههای آینده این صنعت، میتوانید مشروح این مصاحبه را در ادامه بخوانید.
عدم نیاز به صدور مجوز جدید برای واردات مواد اولیه در بخشهای آسیبدیده
تامین مواد اولیه پتروشیمی برای صنایع پاییندستی همواره یکی از ارکان مهم تولید ملی محسوب میشود. در همین راستا، احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، با اشاره به روند تامین نیاز بخشهای آسیبدیده صنعت، توضیح داد که برای واردات مواد مورد نیاز، نیازی به صدور مجوز جدید نبوده است.
وی با تاکید بر اینکه واردات این اقلام از پیش آزاد بوده و منعی در این زمینه وجود نداشته است، تصریح کرد: هماکنون یک کارگروه مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تشکیل شده است و تمامی شرکتهای پتروشیمی و همچنین تجار آمادگی کامل دارند تا اقلامی را که با کمبود آنها مواجه هستیم، وارد کنند.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران در ادامه افزود: علاوه بر این، هماهنگیهای لازم در حال انجام است تا حتی مصرفکنندگان این مواد نیز بتوانند نیازهای خود را مستقیما وارد کنند و هیچگونه مشکلی در این مسیر وجود ندارد.
تداوم عرضه محصول «پت» در بورس کالا و رفع نگرانیها از انحصار
محصول پلیاتیلن ترفتالات (PET) یکی از مواد پلیمری استراتژیک در صنایع بستهبندی است که تداوم تامین آن برای بازار داخلی از اهمیت ویژهای برخوردار است. مهدوی ابهری در خصوص وضعیت تامین این محصول و رفع نگرانیها پیرامون انحصار تولید آن توسط پتروشیمی تندگویان، خاطرنشان کرد که در حال حاضر هیچگونه مشکلی در زمینه تامین پت وجود ندارد و روند عرضه این محصول در بورس کالا بدون وقفه در حال انجام است.
وی با تایید این موضوع که محصول پت به صورت انحصاری در اختیار پتروشیمی تندگویان بوده است، افزود: در حال حاضر این شرکت محصولات موجود در انبارهای خود را به بازار عرضه میکند و خللی ایجاد نخواهد شد.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران همچنین تصریح کرد: محمولههایی از کالاهای مختلف، از جمله پت، در مسیر ایران هستند که هم توسط تجار و هم از سوی خود شرکتهای پتروشیمی در حال واردات است. با این حال، در صورت نیاز بازار در فصل گرما، واردات بیشتری نیز صورت خواهد گرفت و جای هیچگونه نگرانی در این باره نیست.
عطش تقاضا و رقابت خریداران؛ عامل اصلی نوسانات قیمتی
نوسانات قیمتی مواد اولیه پتروشیمی بعضا موجب افزایش بهای تمامشده در صنایع پاییندستی از جمله تولیدکنندگان روغنهای صنعتی و خوراکی میشود. مهدوی ابهری در واکنش به اظهارات برخی تولیدکنندگان مبنی بر تاثیر افزایش قیمت «پت» بر قیمت محصولاتشان، ریشه این افزایش قیمتها را در رقابت کاذب خریداران دانست و نه کمبود عرضه مواد اولیه.
وی با تشریح جزئیات این موضوع گفت: ما محصولات را با همان قیمتهای پیش از ۹ اسفند عرضه کردهایم، اما حقیقت آن است که خود خریداران برای تهیه مواد با یکدیگر رقابت میکنند که این مسئله موجب افزایش قیمت نهایی میشود.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی دلیل این رقابت را توجه خریداران به روندهای قیمتی در بازارهای جهانی عنوان کرد و توضیح داد: افزایش قیمت پت ناشی از رقابت خریداران است، نه به دلیل کمبود محصول یا اقدام ما برای بالا بردن قیمتها.
او با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر عطش تقاضا در بازار وجود دارد که کنترل آن در دست ما نیست تاکید کرد: خریداران در حال رقابت با یکدیگر هستند؛ در حالی که بهتر است از این رقابت پرهیز کرده و محصولات را با همان قیمت پایه عرضهشده توسط ما خریداری کنند.
تامین پایدار مواد اولیه صنایع شوینده
مهدوی ابهری درباره وضعیت تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع شوینده نیز با اطمینانخاطر به بازار تاکید کرد: برای تامین تمامی اقلام تدابیر لازم اندیشیده شده است؛ هیچگونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد و انشاءالله روند تامین به صورت کامل انجام خواهد شد.
چرا زمان دقیق بازگشت واحدهای آسیبدیده پتروشیمی اعلام نمیشود؟
حفظ امنیت اطلاعات زیرساختهای صنعتی در شرایط بروز حوادث یا آسیبدیدگی مجتمعهای تولیدی، یکی از اصول کلیدی در مدیریت بحران به شمار میرود. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، با تاکید بر شرایط حساس کنونی و لزوم حفاظت از دادههای صنعتی، از اعلام زمان دقیق بازگشت به مدار واحدهای آسیبدیده خودداری کرد.
وی با توضیح اینکه تقابل در شرایط فعلی تنها ابعاد نظامی ندارد، تصریح کرد: جنگ کنونی شامل ابعاد رسانهای، روانی، اقتصادی و سیاسی است؛ بنابراین باید در انتشار اطلاعات دقت لازم را به عمل آورد تا مورد سوءاستفاده طرف مقابل قرار نگیرد.
احمد مهدوی ابهری افزود: بر این اساس، اطلاعرسانی دقیق درباره زمان راهاندازی مجدد و بازگشت به مدار تولید واحدهای آسیبدیده، از منظر امنیت اطلاعات اقدام صحیحی نیست.
با این حال، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اطمینانبخشی نسبت به روند بهسازی زیرساختها خاطرنشان کرد: آنچه مشخص و قابل بیان است، این است که تلاشهای فراوانی در این زمینه در حال انجام است و شرایط نیز مطلوب ارزیابی میشود، اما به دلایلی که اشاره شد، زمان دقیق آن قابل اطلاعرسانی نیست.
جبران کمبود برخی محصولات پلیمری از مسیر واردات
تامین پایدار زنجیره ارزش محصولات پلیمری برای جلوگیری از توقف تولید در صنایع پاییندستی بسیار حیاتی است. مهدوی ابهری در پاسخ به پرسشی درباره وجود کمبود در بخشهای خاصی از صنعت پتروشیمی، به وضعیت بازار پلیمرها اشاره کرد و گفت: در بخش مواد پلیمری، البته به استثنای پلیاتیلنها، با مقداری کمبود مواجه هستیم.
وی در عین حال با تاکید بر اینکه تدابیر لازم برای جبران این نیاز به سرعت اندیشیده شده است، افزود: تمهیدات واردات این محصولات در حال انجام است تا این کمبودها برطرف شود.
مهدوی ابهری با ابراز اطمینان نسبت به اثربخشی واردات در رفع کامل این چالشها تاکید کرد: این واردات تمامی مشکلات مطرحشده را حل خواهد کرد؛ تمامی واحدها در حال انجام حداکثر تلاش خود هستند و ما نیز در این زمینه بسیار امیدواریم.
رفع انحصار در واردات؛ تنوع در تامینکنندگان با اولویت مجتمعهای پتروشیمی
برخلاف برخی صنایع که محدودیتهای خاصی برای تامین مواد اولیه قائل شدهاند (نظیر صدور مجوز واردات صرفاً برای واحدهای آسیبدیده در صنعت فولاد)، صنعت پتروشیمی مسیر انعطافپذیرتری را در پیش گرفته است. مهدوی ابهری در خصوص سازوکار واردات محصولات پتروشیمی، بر عدم وجود انحصار و باز بودن مسیر برای تامینکنندگان مختلف تاکید کرد.
وی با توضیح اینکه اولویت نخست واردات با خود شرکتهای تولیدکننده پتروشیمی است، اظهار داشت: چنانچه خود مجتمعهای پتروشیمی تمایلی به واردات نداشته باشند، تجار، شرکتهای مصرفکننده این مواد اولیه، و یا شرکتهای بزرگی (نظیر کاله، طبیعت، میهن و امثال آنها) که توانایی انجام این کار را دارند، میتوانند به واردات اقدام کنند و هیچگونه انحصاری در این زمینه وجود ندارد.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران در پایان با اشاره به چشمانداز مثبت تامین مواد اولیه صنایع تکمیلی، ابراز امیدواری کرد: درباره موضوعات مرتبط با صنایع بستهبندی و موارد مشابه نیز شرایط به همین منوال است و بهزودی مشکلات این بخش مرتفع شده و بازار به آرامش خواهد رسید.
