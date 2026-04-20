به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با نمایندگان استان اصفهان، استاندار و مدیران ارشد فولاد کشور با اشاره به تجارب ارزشمند دوران دفاع مقدس اظهار کرد: همزمان با آغاز جنگ تحمیلی، قرارگاهی در وزارت صمت تشکیل شد و با سه شیفته کردن کارخانه ها، توانستیم ضمن تأمین تقاضای کالاهای پرتقاضا بدون کمبود در بازار، مواد اولیه مورد نیاز صنایع را به موقع توزیع کنیم.

بر اساس اعلام وزارت صمت، وی با تأکید بر جایگاه راهبردی فولاد مبارکه به‌عنوان یک کارخانه ملی، از تصویب دو درخواست کلیدی این شرکت در هیئت دولت خبر داد و افزود: مجوزهای لازم برای واردات ورق‌های فولادی صادر شده است. کسری تولید ورق‌های مورد نیاز صنایع پایین دستی احصا شده و فولاد مبارکه برای جبران این کسری، مجوز واردات دریافت کرده است. همچنین برنامه‌ریزی برای بالفعل کردن ظرفیت‌های بالقوه صنعت فولاد در دستور کار قرار دارد.

وزیر صمت با اشاره به احصای دقیق نیاز پتروشیمی‌ها و تصویب درخواست واردات برخی مواد اولیه معادن در ستاد تنظیم بازار، خاطرنشان کرد: مواد اولیه پتروشیمی‌ها از طریق بورس تأمین خواهد شد؛ هم برای تولیدکنندگان این حوزه و هم برای سایر صنایع وابسته. ما با مدیریت موجودی‌ها و واردات هدفمند، پایداری چرخ تولید کشور را تضمین می‌کنیم.

اولویت‌بندی تخصیص ارز

وی از اولویت‌بندی تخصیص ارز و واردات بر اساس نیازهای حیاتی کشور خبر داد و اضافه کرد: تمامی موارد احصاشده، بر اساس اولویت، برای تأمین ارز و بازگشت به مدار تولید پیگیری می‌شوند تا از بروز هرگونه کمبود آنی در کشور جلوگیری شود.

اتابک در خصوص اولویت‌بندی صنایع برای ترمیم و بازسازی خاطرنشان کرد: با توجه به حجم آسیب ها، صنایع اولویت‌بندی شده‌اند و فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از ضروریات اولیه، در صدر این اولویت‌بندی قرار دارد؛ چراکه صنعت فولاد پس از پتروشیمی، بزرگترین عرصه تجارت بین‌المللی کشور است و سرمایه‌گذاری و زمان بر بودن آن، اقتضائات خاص خود را دارد.

وی با تأکید بر تداوم حمایت دولت از بخش صنعت تصریح کرد: بسته حمایتی صنایع که در تاریخ ۱۷ دی ماه به تصویب هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی رسید، همچنان به قوت خود باقی است. این بسته ۷۰۰ همتی برای کمک به صنایع کوچک و متوسط با هدف جبران اختلاف قیمت ارز اجرایی شده است.

پرداخت تسهیلات با سود پایین به شرکت‌ها برای حفظ کارگران

وزیر صمت در مورد مشکلات حوزه تأمین اجتماعی صنایع نیز توضیح داد: با برگزاری جلسات متعدد با مسئولان تأمین اجتماعی، تلاش کرده‌ایم شرایطی فراهم شود که هم صنایع به تعهدات خود عمل کنند و هم سازمان تأمین اجتماعی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان باشد. بر این اساس، تمدید بیمه های درمانی و تسهیلات تا سه ماه، حسب درخواست وزارت صمت، انجام شده است.

وی با بیان اینکه تسهیلات ویژه‌ای به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص خواهد یافت، تصریح کرد: برای شرکت‌هایی که کارگران خود را حفظ می کنند، تسهیلاتی با سود پایین‌تر در نظر گرفته شده است.

اتابک در پایان پیشنهاد به اتاق بازرگانی ایران برای مشارکت در بازسازی واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: این پیشنهاد برای مدیریت بخشی از کارهای بازسازی در استان‌های مختلف، به‌طور جدی در حال بررسی است و هماهنگی‌های لازم با رئیس‌جمهور و سایر دستگاه‌ها در این زمینه صورت گرفته است.