به گزارش خبرگزاری مهر، رضا انصاری، معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست فعالان اقتصادی اصفهان با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ارزی کشور گفت: وزارت صمت برای مدیریت منابع ارزی، کالاها و تعرفه‌های وارداتی را در سه گروه «حیاتی»، «ضروری» و «حفظ اشتغال» دسته‌بندی کرده است.

بر اساس اعلام اتاق ایران، وی تأکید کرد: تصمیم‌گیری‌ها در شرایط عدم قطعیت کامل انجام می‌شود و به همین دلیل سناریوهای مختلفی برای حفظ تولید و اشتغال طراحی شده است..

معاون وزیر صمت همچنین بر ضرورت اجرای سیاست واردات بدون انتقال ارز تأکید کرد و گفت: در صورت عدم پذیرش این سیاست از سوی بانک مرکزی، بخشی از اشتغال و تولید کشور از دست خواهد رفت.

انصاری از تشکیل کارگروه مشترک میان وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برای هماهنگی سیاست‌های صنعتی، تجاری و ارزی خبر داد و ابراز امیدواری کرد این هماهنگی‌ها به مدیریت بهتر شرایط اقتصادی کشور منجر شود.

سهمیه‌بندی برای عبور از چالش پتروشیمی

همچنین پروین نباتی، مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت از مشکلات ایجادشده در تأمین مواد اولیه پتروشیمی، از کاهش ظرفیت تولید و عرضه محصولات پتروشیمی در کشور خبرداد.

نباتی با بیان اینکه از ابتدای شرایط بحرانی اخیر، کاهش ورودی مواد اولیه به صنایع آغاز شده بود، افزود: وزارتخانه با همکاری انجمن‌های تخصصی، صنایع را بر اساس اولویت به چهار گروه تقسیم‌بندی کرد و در مجموع حدود ۵۰ درصد از سهمیه مواد اولیه کاهش یافت.

وی با اشاره به مشکلات واحدهای کوچک تولیدی در خرید مواد اولیه تصریح کرد: در حال پیگیری کاهش ضریب حجم محموله‌ها برای واحدهای کوچک هستیم تا امکان خرید برای این واحدها تسهیل شود.

نباتی در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم برای رفع مشکلات خاص برخی واحدهای تولیدی انجام شده و تلاش می‌شود از هفته آینده بخشی از نیازهای این واحدها به‌صورت ویژه تأمین شود.