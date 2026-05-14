پرداخت وام ۹۰۰ میلیون تومانی برای مسکن مددجویان بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی عصر امروز پنجشنبه در اولین جلسه شورای مشارکتهای مردمی سازمان های بهزیستی شهرستان ساوجبلاغ، که در سالن جلسات شهدای دولت فرمانداری این شهرستان، برگزار شد؛ با اشاره به ویژگیهای جمعیتی استان البرز اظهار کرد: البرز به دلیل جمعیت سیال و مهاجرپذیر بودن، بیش از سایر مناطق در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دارد و بر همین اساس باید حوزه پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی در این استان تقویت شود.
وی با بیان اینکه اعتبارات حوزه آسیبهای اجتماعی در البرز افزایش خواهد یافت، افزود: تمامی اعتبارات مرتبط با آسیبهای اجتماعی در استان البرز و شهرستانهای تابعه افزایش پیدا میکند تا خدماترسانی به جامعه هدف با کیفیت بیشتری انجام شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به توسعه مراکز اورژانس اجتماعی در استان البرز بیان کرد: در سفر گذشته نیز راهاندازی چهار اورژانس اجتماعی مصوب شد و تلاش میکنیم این مراکز هرچه سریعتر، حتی تا هفته بهزیستی، به بهرهبرداری برسند.
حسینی همچنین درباره ارتقای ساختار اداری برخی شهرستانها گفت: سازمان بهزیستی موافق ارتقای ساختارها است اما این موضوع نیازمند موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود تا بتوان خدمات گستردهتری به مردم ارائه داد.
اجرای طرح «مراقب همراه» برای خانوادههای چندقلو
وی با اشاره به حمایت از خانوادههای دارای فرزندان دوقلو و چندقلو اظهار کرد: برای نخستین بار طرح «مراقب همراه» در کشور اجرایی میشود تا خانوادههای دارای فرزندان چندقلو تحت حمایت قرار گیرند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در این طرح، زنان سرپرست خانوار آموزش میبینند تا به عنوان مراقب همراه فعالیت کنند که این اقدام هم به اشتغال زنان سرپرست خانوار کمک میکند و هم خدمات حمایتی به خانوادههای دارای چندقلو ارائه میشود.
بیمه رایگان زنان سرپرست خانوار
حسینی خاطرنشان کرد: تمامی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری استان البرز تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفتهاند و اکنون نیز نزدیک به ۵۰۰ زن سرپرست خانوار شهری در حال بهرهمندی از این طرح هستند.
وی همچنین با اشاره به خدمات حمایتی ویژه برای افراد دارای معلولیت شدید گفت: حق پرستاری افراد دارای ضایعه نخاعی و معلولیت شدید به صورت مستمر پرداخت خواهد شد و این حمایتها تا پایان عمر ادامه دارد.
افزایش ۹۰ درصدی حمایت از مبتلایان اوتیسم
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه حمایت از افراد مبتلا به اوتیسم در سال جاری افزایش یافته است، افزود: میزان حمایتها و اعتبارات حوزه اوتیسم در سال جاری ۹۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی همچنین از راهاندازی مراکز جدید «مثبت زندگی» در استان البرز خبر داد و گفت: اکنون ۴۷ مرکز مثبت زندگی در استان فعال است و راهاندازی هشت مرکز جدید نیز در دستور کار قرار دارد.
حسینی با اشاره به برنامههای حمایتی در حوزه ازدواج جامعه هدف بهزیستی گفت: تعهد دادهایم جهیزیه تمامی ازدواجهای جامعه هدف در سطح استان البرز تامین شود تا هیچ زوجی در صف دریافت جهیزیه باقی نماند.
وی یکی از مهمترین برنامههای سازمان بهزیستی را حوزه اشتغال و مسکن عنوان کرد و افزود: برای سال ۱۴۰۵ ایجاد دستکم ۲۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان این شهرستان هدفگذاری شده است.
پرداخت وام ۹۰۰ میلیون تومانی برای مسکن مددجویان
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به حمایتهای این سازمان در حوزه مسکن اظهار کرد: سازمان بهزیستی در کنار طرح نهضت ملی مسکن، تسهیلات ویژهای برای مددجویان در نظر گرفته است.
حسینی افزود: ۴۰۰ میلیون تومان وام قرضالحسنه و تا ۵۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای تامین مسکن جامعه هدف اختصاص مییابد تا خانوادههای تحت پوشش بتوانند آسانتر صاحب خانه شوند.
وی همچنین از حمایت تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان تحت پوشش بهزیستی خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۵ تعداد ۲۳۷ دانشآموز و دانشجوی این شهرستان از خدمات و حمایتهای ویژه بهرهمند خواهند شد.
غربالگری رایگان چشم و شنوایی کودکان
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به برنامههای غربالگری سازمان بهزیستی بیان کرد: تمامی کودکان کشور دوبار تحت غربالگری بینایی قرار میگیرند؛ یک بار در سنین یک تا سه سال و بار دیگر در سنین سه تا پنج سال.
حسینی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ۶۲ میلیون بار غربالگری بینایی در کشور انجام شده و بیش از ۵۵۰ هزار کودک از نابینایی و کمبینایی نجات یافتهاند.
وی همچنین گفت: ۱۸ میلیون بار غربالگری شنوایی نیز در کشور انجام شده و شمار زیادی از کودکان از ناشنوایی و کمشنوایی نجات پیدا کردهاند.
اختصاص ۴۰ میلیارد تومان برای تجهیزات توانبخشی البرز
رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان از اختصاص اعتبارات جدید برای تجهیزات توانبخشی خبر داد و اظهار کرد: ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای تامین تجهیزات توانبخشی استان البرز در نظر گرفته شده است تا افراد دارای معلولیت با مشکلات کمتری در دریافت خدمات مواجه شوند.
