نقش زنان عشایر در رونق مشاغل خانگی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سبزیچی روز شنبه با اشاره به اهمیت مشاغل خانگی در مناطق عشایری اظهار کرد: این نوع مشاغل به دلیل نیاز کمتر به سرمایه‌گذاری، انعطاف‌پذیری بالا و امکان فعالیت در محل زندگی، فرصت مناسبی برای توسعه اشتغال در میان خانوارهای عشایری فراهم کرده است.

وی افزود: مشاغل خانگی علاوه بر ایجاد درآمد، به حفظ هنرها، مهارت‌ها و تولیدات سنتی نیز کمک می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت، کاهش بیکاری و تحقق توسعه پایدار در مناطق عشایری داشته باشد.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی با تأکید بر نقش زنان در اقتصاد خانواده‌های عشایری ادامه داد: در جامعه عشایری، تولید خانواده‌محور از گذشته بخشی از فرهنگ و سبک زندگی بوده و زنان در کنار مردان در تولید صنایع‌دستی، فرآورده‌های دامی و محصولات سنتی مشارکت فعال دارند.

سبزیچی خاطرنشان کرد: تقویت صندوق‌های خرد زنان عشایر و حمایت از مشاغل خانگی می‌تواند زمینه توانمندسازی بیشتر بانوان، افزایش درآمد خانوارها و پایداری اقتصاد عشایری را فراهم کند.