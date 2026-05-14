۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۳

کشف ۷۰۰ لیتر گازوییل قاچاق از اتوبوس در پلیس‌راه مهریز

یزد - جانشین پلیس راه استان یزد از کشف ۷۰۰ لیتر گازوییل قاچاق از یک دستگاه اتوبوس در محور مهریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید ساکی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس‌راه مهریز هنگام کنترل خودروهای عبوری و اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت، به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این اتوبوس، ۷۰۰ لیتر گازوییل قاچاق را که به‌صورت غیرمجاز جاسازی شده بود، کشف کردند.

جانشین پلیس راه استان یزد با اشاره به توقیف خودرو و معرفی متهم به مراجع قانونی تصریح کرد: پلیس با هرگونه قاچاق فرآورده‌های سوختی که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

