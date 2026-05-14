به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید ساکی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس‌راه مهریز هنگام کنترل خودروهای عبوری و اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت، به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این اتوبوس، ۷۰۰ لیتر گازوییل قاچاق را که به‌صورت غیرمجاز جاسازی شده بود، کشف کردند.

جانشین پلیس راه استان یزد با اشاره به توقیف خودرو و معرفی متهم به مراجع قانونی تصریح کرد: پلیس با هرگونه قاچاق فرآورده‌های سوختی که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.