اعلام جرم دادستان بندرعباس علیه مسئولین یک جایگاه سوخت متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف اکبری در این خصوص اظهار کرد: با اجرای طرح نظارت بر جایگاه‌های سوخت به منظور جلوگیری از معطلی مردم و پس از استقرار نمایندگان دستگاه قضایی استان در پمپ بنزین‌های بندرعباس، تحقیقات نشان داد که یکی از جایگاه‌های عرضه کننده فرآورده‌های نفتی، با عرضه کنندگان خارج از شبکه همکاری داشته و اقدام به فروش بنزین خارج از شبکه رسمی کرده است.

وی افزود: بر این اساس، اقدامات انجام شده توسط مقامات قضایی منجر به اعلام جرم در راستای تبصره ٤ ماده ١٨ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز علیه مسئولین این جایگاه سوخت شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین بیان اینکه معطلی مردم در پمپ بنزین‌ها و تشکیل صف‌های طولانی در مقابل پمپ بنزین‌ها به هیچ وجه قابل قبول نیست، گفت: برخورد با مسئولین این پمپ بنزین متخلف در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از تخلفات سوخت‌رسانی در استان صورت گرفته است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: همانطور که پیش از این تأکید شده است، نظارت مستمر بر جایگاه‌های عرضه سوخت به منظور جلوگیری از معطلی مردم و برخورد با متخلفان، از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی استان هرمزگان است و بر این اساس روند مقابله با متخلفین با جدیت و قاطعیت ادامه خواهد یافت.