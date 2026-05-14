۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

اعلام جرم دادستان بندرعباس علیه مسئولین یک جایگاه سوخت متخلف

بندرعباس-دادستان مرکز استان هرمزگان از اعلام جرم علیه مسئولین یک جایگاه سوخت متخلف در بندرعباس که با عرضه کنندگان خارج از شبکه همکاری می‌کرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف اکبری در این خصوص اظهار کرد: با اجرای طرح نظارت بر جایگاه‌های سوخت به منظور جلوگیری از معطلی مردم و پس از استقرار نمایندگان دستگاه قضایی استان در پمپ بنزین‌های بندرعباس، تحقیقات نشان داد که یکی از جایگاه‌های عرضه کننده فرآورده‌های نفتی، با عرضه کنندگان خارج از شبکه همکاری داشته و اقدام به فروش بنزین خارج از شبکه رسمی کرده است.

وی افزود: بر این اساس، اقدامات انجام شده توسط مقامات قضایی منجر به اعلام جرم در راستای تبصره ٤ ماده ١٨ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز علیه مسئولین این جایگاه سوخت شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین بیان اینکه معطلی مردم در پمپ بنزین‌ها و تشکیل صف‌های طولانی در مقابل پمپ بنزین‌ها به هیچ وجه قابل قبول نیست، گفت: برخورد با مسئولین این پمپ بنزین متخلف در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از تخلفات سوخت‌رسانی در استان صورت گرفته است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: همانطور که پیش از این تأکید شده است، نظارت مستمر بر جایگاه‌های عرضه سوخت به منظور جلوگیری از معطلی مردم و برخورد با متخلفان، از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی استان هرمزگان است و بر این اساس روند مقابله با متخلفین با جدیت و قاطعیت ادامه خواهد یافت.

