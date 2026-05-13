۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۷

مدیریت جامع آرد و نان از خرداد ماه در اردبیل اجرا می شود

اردبیل- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت : مدیریت جامع آرد و نان استان با متولی گری اداره کل صمت استان از خرداد ماه اجرایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در جلسه شورای آرد و نان استان اظهار کرد: فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی مرتبط باید در اجرای طرح مدیریت جامع آرد و نان با صمت همکاری کنند.

وی افزود: ساماندهی حمل هوشمند آرد نیز از دیگر برنامه های استان در سال جاری است که از طریق شرکت های بزرگ هوشمند انجام می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: در قالب این طرح با هر گونه قاچاق آرد ،کم فروشی و کیفیت نامطلوب نان به صورت جدی برخورد می شود.

خلیلی ادامه داد: از مردم انتظار داریم در اجرای طرح مدیریت جامع آرد و نان همکاری کرده و گزارشات خود را از تخلفات به سامانه های ۱۳۵ و ۱۲۴ اعلام کنند.

وی افزود: آموزش و توانمندسازی نانوایی ها، ایجاد سوخت دوگانه و رعایت ساعات پخت برای ارائه خدمات به مردم از جمله اولویت های مورد پیگیری در سالجاری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مجوز فعالیت آن دسته از نانوایی ها که تخلفات گسترده دارند،لغو می شود.

وی با اشاره به آمادگی استان برای خرید تضمینی ۴۰۰ هزار تن گندم و ۱۵ هزار تن دانه روغنی ،پیش بینی تولید گندم در استان را۵۴۰ هزار تن عنوان کرد.

