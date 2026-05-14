به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی کیا با اعلام این خبر اظهار کرد : در راستای صیانت از سرمایه‌های ملی و مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سوخت، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی مقام قضایی و همکاری یگان‌های انتظامی شهرستان‌های بندرعباس، میناب، رودان و سیریک، طرح ضربتی مقابله با خودروهای شوتی را طی ۲۴ ساعت اجرا کردند.

وی اظهار داشت: تیم‌های عملیاتی با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی، پایش مستمر محورهای مواصلاتی و کنترل دقیق نقاط جرم‌خیز استان، موفق شدند تعداد ۵۰ دستگاه خودروهای شوتی حامل سوخت قاچاق را شناسایی و در عملیات‌های جداگانه زمین‌گیر کنند، متهمان پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی قانونی تحویل دستگاه قضایی شدند.

فرمانده انتظامی استان همچنین به خطرات جدی تردد خودروهای شوتی اشاره کرد و افزود: خودروهای شوتی با سرعت‌های غیرمجاز، تغییر مسیرهای ناگهانی و حمل مخازن غیراستاندارد سوخت، تهدیدی جدی برای جان رانندگان و شهروندان درجاده‌ها محسوب می‌شوند. سالانه ده‌ها سانحه رانندگی، آتش‌سوزی و واژگونی مرگبار ناشی از این خودروها در محورهای استان به ثبت می‌رسد که بخش مهمی از آن به دلیل حمل غیرایمن سوخت است.

وی در ادامه قاچاق سوخت را از عوامل آسیب به اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد : قاچاق سازمان‌یافته سوخت باعث خروج سرمایه ملی، اختلال در شبکه توزیع رسمی و هدررفت منابع انرژی می‌شود و پیامدهای آن به صورت مستقیم بر اقتصاد خانواده‌ها و کشور اثرگذار است.

فرمانده انتظامی هرمزگان در پایان تأکید کرد: پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی، عملیاتی و قانونی خود، با قاطعیت و بدون اغماض، به طور مستمر با شبکه‌های قاچاق سوخت و خودروهای شوتی برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد فعالیت سودجویان، امنیت عمومی و اقتصاد کشور را تهدید کند. وی از شهروندان نیز خواست هرگونه اطلاعات مرتبط با قاچاق را از طریق سامانه ارتباطی ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا گامی در جهت ارتقای امنیت، حفظ سرمایه‌های ملی و کاهش حوادث جاده‌ای برداشته شود.