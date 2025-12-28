به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان با اعلام این خبر اظهار کرد: در اجرای تدابیر فرماندهی کل انتظامی کشور در مبارزه مستمر و قاطعانه با مخلان نظم اقتصادی و در راستای مقابله با قاچاق سوخت و صیانت از سرمایه‌های ملی، صبح امروز طرح ویژه مقابله با قاچاق سوخت با محوریت پلیس امنیت اقتصادی استان و با همکاری تیم‌های عملیاتی فرماندهی انتظامی شهرستان‌های بندرعباس و میناب، یگان تکاوری، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سایر ادارات خدماتی، در یکی از محلات آلوده به قاچاق سوخت در شهرستان بندرعباس اجرا شد.

وی با اشاره به دغدغه‌های جدی و به‌حق مردم تصریح کرد: یکی از مطالبات اصلی شهروندان، برخورد قاطع و بی‌امان پلیس با خودروهای موسوم به شوتی حامل سوخت است که با حمل بار ناایمن و با رانندگی‌های پرخطر، سرعت‌های غیرمجاز و بی‌توجهی آشکار به قوانین، سالانه موجب بروز حوادث تلخ و خسارات جانی و مالی جبران‌ناپذیر برای خود و سایر شهروندان در محورهای مواصلاتی استان می‌شوند.

این مقام ارشد انتظامی استان خاطرنشان کرد: قاچاقچیان سوخت با سرقت سوخت یارانه‌ای از سفره مردم، اقدام به قاچاق این سرمایه ملی به کشورهای حوزه خلیج فارس می‌کنند که این موضوع خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌سازد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به دستاوردهای این عملیات اظهار داشت: در جریان اجرای این طرح، تعداد ۶۰ دستگاه خودروی نیسان شوتی حامل سوخت قاچاق توقیف و بیش از ۱۰۰ هزار لیتر سوخت یارانه‌ای قاچاق از آنان کشف و ضبط شد که ارزش ریالی آن برابر اعلام کارشناسان اقتصادی بالغ بر ۴۹ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

سردار جاویدان با تأکید بر عزم جدی پلیس در تداوم این مسیر، خاطرنشان کرد: فرماندهی انتظامی استان هرمزگان با اشراف اطلاعاتی کامل، با هرگونه تحرک اقتصادی غیرقانونی، شبکه‌های سازمان‌یافته، قاچاق سوخت و همچنین تردد خودروهای شوتی سوخت بر در جاده‌ها، با تمام توان و بدون اغماض برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد منابع حیاتی مردم، دستمایه طمع عده‌ای سودجو قرار گیرد و از شهروندان نیز انتظار می‌رود ضمن پشتیبانی و حمایت از پلیس در طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و سوخت، هرگونه اخبار و اطلاعات مرتبط را از طریق سامانه ارتباطی ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس گزارش دهند.