  1. استانها
  2. همدان
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲

واژگونی تیبا در آزادراه همدان- ساوه یک فوتی و یک مصدوم برجاگذاشت

واژگونی تیبا در آزادراه همدان- ساوه یک فوتی و یک مصدوم برجاگذاشت

همدان- بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو تیبا در آزادراه همدان- ساوه یک نفر جان باخت و یک نفر مصدوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اورژانس۱۱۵ استان همدان اعلام کرد: روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه به دنبال وقوع حادثه ترافیکی و واژگونی یک دستگاه خودرو تیبا در آزادراه همدان- ساوه یک نفر جان باخت و یک نفر مصدوم شد.

پس از گزارش حادثه به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس، پرستاران این واحد تیم درمانی اورژانس قزل‌آباد فامنین را به محل اعزام شدند.

در این حادثه یک خانم به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخته و یک آقا بعد از انجام اقدامات درمانی از سوی کارشناسان اورژانس به بیمارستان امام حسن(ع) فامنین اعزام شد.

کد مطلب 6831738

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها