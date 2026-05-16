واژگونی تیبا در آزادراه همدان- ساوه یک فوتی و یک مصدوم برجاگذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اورژانس۱۱۵ استان همدان اعلام کرد: روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه به دنبال وقوع حادثه ترافیکی و واژگونی یک دستگاه خودرو تیبا در آزادراه همدان- ساوه یک نفر جان باخت و یک نفر مصدوم شد.

پس از گزارش حادثه به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس، پرستاران این واحد تیم درمانی اورژانس قزل‌آباد فامنین را به محل اعزام شدند.

در این حادثه یک خانم به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخته و یک آقا بعد از انجام اقدامات درمانی از سوی کارشناسان اورژانس به بیمارستان امام حسن(ع) فامنین اعزام شد.