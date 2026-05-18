خطر گسترش حریق در طبیعت خوزستان جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدالهی صبح امروز دوشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران خوزستان اظهار کرد: به دلیل بارشهای مناسب در سال جاری، تراکم پوشش گیاهی و علفی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و همین موضوع در کنار دمای بالای هوا میتواند زمینهساز بروز و توسعه حریق در مراتع و جنگلهای استان شود.
وی افزود: تدابیر و تمهیدات لازم برای پیشگیری و مقابله با حریق در طبیعت شامل مراتع، جنگلها، تالابها و کشتهای زراعی اتخاذ و به دستگاههای مسئول ابلاغ شده است.
عبدالهی توضیح داد: علاوه بر اقدامات آموزشی و تبیینی، برگزاری مانورها، بهرهگیری از فناوریهای نوین و اجرای برنامههای پیشگیرانه در دستور کار قرار دارد و در صورت بروز تخلف نیز برخورد قانونی با عاملان احتمالی انجام خواهد شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان بیان کرد: اجرای دقیق طرح عملیاتی مدیریت بحران آتشسوزی گسترده جنگلها و مراتع و همچنین اجرای قانون هوای پاک و سایر دستورالعملهای مرتبط، نقش مهمی در پیشگیری و مدیریت اطفای حریق در استان دارد.
