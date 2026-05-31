به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حیدری ظهر یکشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان کنگاور که با هدف صیانت از عرصههای طبیعی برپا شد، حفاظت از مراتع و جنگلهای زاگرس را یک مسئولیت مشترک و همگانی برشمرد. وی با اشاره به بارندگیهای مطلوب سال زراعی و رشد چشمگیر پوشش گیاهی، از احتمال بالای وقوع حریق در فصول گرم سال خبر داد و خواستار بسیج امکانات دستگاههای متولی شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با تشریح چهار مرحله اصلی مدیریت بحران شامل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی تصریح کرد: تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه اولویت اصلی ماست، چرا که هزینهکرد اصولی در این بخش میتواند از بروز خسارتهای سنگین مالی، جانی و زیستمحیطی ممانعت کند.
وی با یادآوری تجربه موفق مقاومسازی ساختوسازها پس از بحران زلزله سرپلذهاب در سال ۱۳۹۶ افزود: گرچه وقوع برخی از حوادث طبیعی اجتنابناپذیر است، اما با آموزش، طراحی نقشههای راه و اقدامات بازدارنده میتوان ابعاد خسارت را به حداقل ممکن رساند؛ بر همین اساس طرح عملیاتی شماره ۱۰۴ جهت مقابله با آتشسوزیهای گسترده در مراتع به فرمانداران ابلاغ شده است.
حیدری آموزش مستمر شوراها، دهیاران و جوامع محلی را راهکاری کلیدی برای بالا بردن توان لجستیکی شهرستانها دانست و گفت: در سال زراعی جاری میانگین بارشهای استان به ۵۸۸ میلیمتر رسید که این حجم از بارندگی، با افزایش تراکم گیاهان خشکیپذیر، خطر حریق در فصول پیشرو را دوچندان میکند.
این مقام مسئول با مقایسه آماری خسارتهای سنوات گذشته خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۳۰ مورد آتشسوزی در عرصههای طبیعی استان رخ داد که ۴ هزار و ۶۷۰ هکتار را درگیر کرد؛ این رقم در مقایسه با آسیب ۱۰ هزار هکتاری سال قبل از آن، نشاندهنده اثربخشی تدابیر پیشگیرانه است، اما آمار ۲۱ فقرهای شهرستان کنگاور در این بازه روند افزایشی داشته و نیازمند مراقبت بیشتری است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه در پایان با هشدار نسبت به خطرات غرقشدگی در سدها و سرابها به دلیل آبگیری مناسب، درباره بودجههای این نهاد یادآور شد: منابع مالی این حوزه ماهیت عمرانی دارند و پس از ابلاغ بر پایه نیازمندیهای اولویتدار توزیع میشوند؛ لذا عبور از بحرانهای فصلی تنها با همافزایی دستگاههای اجرایی، تشکلهای مردمی و بهرهبرداران محقق خواهد شد.
