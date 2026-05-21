۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

برگزاری «روایت جنگ در دل جنگ» همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر

سازمان سینمایی همزمان با سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر ضمن نمایش ۵ فیلم مستند، نشست «روایت جنگ در دل جنگ» را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در برنامه تدارک دیده‌شده از سوی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، طی روزهای دوم و سوم خرداد فیلم‌های مستند با موضوع جنگ تحمیلی اول و آزادسازی خرمشهر به نمایش در می‌آید. همچنین در ۲ نشست تجربیات فیلمسازی در ایام جنگ مرور می‌شود.

شنبه ۲ خرداد ساعت ۱۴ فیلم «پل آزادی» تولید سال ۶۱ و ۶۲ ساخته زنده‌یاد مهدی مدنی به نمایش در می‌آید و در ساعت ۱۵:۳۰ نشستی با حضور محمد داودی فیلمبردار این مستند و محمدحسین حقیقی تهیه‌کننده آن برگزار می‌شود.

در روز یکشنبه ۳ خرداد هم ساعت ۱۴ فیلم‌های مستند «خرمشهر» تولید سال ۱۳۶۳ ساخته هوشنگ توکلی، «کربلای ۵» تولید سال ۱۳۶۶ ساخته جواد شمقدری و «بکوبید دهل‌ها» تولید سال ۱۳۶۶ ساخته جمال شورجه نمایش داده می‌شود و ساعت ۱۵:۳۰ نشستی با حضور جواد شمقدری، هوشنگ توکلی و جمال شورجه برگزار می‌شود.

این برنامه با همکاری فیلمخانه ملی ایران و دفتر امور ایثارگران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اجرای کامران ملکی در سالن سیف الله داد سازمان سینمایی برگزار می شود.

فریبرز دارایی

