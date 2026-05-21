به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب‌الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در دفاع از لبنان و مردم آن در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط دشمن صهیونیستی و ادامه حملات آن به غیرنظامیان در جنوب لبنان، ۱۶ عملیات علیه این رژیم انجام داده است.

بر اساس این بیانیه، در عملیات‌های روز گذشته حزب‌الله، چندین توپخانه دشمن صهیونیستی، چندین مرکز تجمع نظامیان صهیونیست و خودروهای زرهی و تجهیزات نظامی آنها هدف حملات پهپادی و توپخانه‌ای قرار گرفته و منهدم شده است.

حزب‌الله اعلام کرد که با توجه به ادامه تجاوزات و جنایات دشمن صهیونیستی، به ادامه دفاع از سرزمین و ملت خود متعهد است و این کمترین کاری است که می‌تواند برای بازدارندگی و جلوگیری از ادامه نقشه‌های خطرناک رژیم صهیونیستی علیه لبنان، ملت و مقاومت انجام دهد.