حزب الله: تحریم آمریکا علیه حزب الله و امل تجاوز به حاکمیت لبنان است 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لبنانی الاخبار، فراکسیون وفاداری به مقاومت، با صدور بیانیه‌ای تحریم‌های اخیر آمریکا علیه تعدادی از نمایندگان پارلمانی حزب الله و مسئولانی از جنبش امل و حزب‌الله و تعدادی از افسران ارتش لبنان و نیروهای امنیت عمومی و همچنین سفیر ایران در لبنان را محکوم کرده و آن را «تجاوز به حاکمیت کشور و نهادهای رسمی آن» دانست.

این فراکسیون اعلام کرد که نمایندگان مذکور نماینده طیف وسیعی از لبنانی‌ها هستند که وظیفه ملی خود را در خدمت به مردم و دفاع از منافع آنها و وضع قوانین مطابق با قانون اساسی به نفع کشورشان، و تقویت حاکمیت قانون، و نظارت بر عملکرد قوه مجریه انجام می‌دهند.

این بیانیه نمایندگان مذکور را نمونه‌ای از افرادی دانست که برای حمایت از حاکمیت وطن و اصلاح نهادهای دولتی و مبارزه با فساد و دعوت به گفتگو بین لبنانی‌ها برای توافق در کشور و حمایت از صلح داخلی آن و همزیستی مسالمت‌آمیز و طرد هرگونه فتنه تلاش می‌کنند.

این فراکسیون با تأکید بر اینکه تحریم‌های آمریکا «آنها را از ادامه نقش قانونگذاری و نظارتی خود و بیان آرمان‌های ملت باز نخواهد داشت»، تأکید کرد که صدای آنها صدای مقاومت برای آزادسازی سرزمین و دفاع و حمایت از وطن، و ساختن دولت توانمند باقی خواهد ماند.

این بیانیه اعمال تحریم‌ علیه افسران ارتش لبنان و نیروهای امنیت عمومی را تلاشی برای ارعاب نهادهای امنیتی رسمی دانست و آن را «تجاوزی آشکار به دولت و خدشه‌دار کردن حاکمیت آن، برای تضعیف عملکرد نهادهایش، و اعمال فشار بر آنها جهت تسلیم شدن در برابر طرح‌های فتنه‌انگیز آمریکا توصیف کرده و افزود که این اقدام مستلزم موضع‌گیری روشن از سوی مقامات لبنانی برای حمایت از نهادهای خود در برابر این دخالت آشکار آمریکا است.