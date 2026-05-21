  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۲۷

رسانه‌های صهیونیستی:

شناسایی پهپادهای حزب‌ الله سخت است؛ کارمان تخریب خانه‌ها در لبنان است

شناسایی پهپادهای حزب‌ الله سخت است؛ کارمان تخریب خانه‌ها در لبنان است

رسانه‌های صهیونیستی به نقل از افسران ارشد این رژیم اعلام کردند: وضعیت در جنوب لبنان چالش‌ های قابل توجهی را ایجاد کرده و شناسایی پهپادهای حزب‌ الله دشوار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رسانه های صهیونیستی امروز پنجشنبه از یأس و درماندگی مقابل پهپادهای حزب‌الله و ناتوانی در مقابله با آن ها خبر می دهند.

بر همین اساس، رسانه صهیونیستی والا نیوز به نقل از افسران ارشد این رژیم اعلام کرد: وضعیت در جنوب لبنان چالش‌ های قابل توجهی را ایجاد می‌ کند و شناسایی پهپادهای حزب‌ الله دشوار است.

از سوی دیگر، رسانه صهیونیستی هاآرتص نیز به نقل از افسرانی که در تجاوز به خاک لبنان بر خلاف تمامی معیارهای بین المللی مشارکت دارند، خبر داد: ما راهبردهای فرماندهان خود را درک نمی‌کنیم و ماموریت اصلی ما تخریب خانه‌ ها در روستاهای لبنان است.

هاآرتص در این باره اضافه کرد: به دلیل تعداد بالای تلفات ناشی از پهپادهای حزب‌الله، در بین نظامیان اسرائیلی ناامیدی و یأس وجود دارد. خشم خود را با بمباران روستاهای لبنان خالی می کنیم.

کد مطلب 6836617

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها