به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رسانه های صهیونیستی امروز پنجشنبه از یأس و درماندگی مقابل پهپادهای حزب‌الله و ناتوانی در مقابله با آن ها خبر می دهند.

بر همین اساس، رسانه صهیونیستی والا نیوز به نقل از افسران ارشد این رژیم اعلام کرد: وضعیت در جنوب لبنان چالش‌ های قابل توجهی را ایجاد می‌ کند و شناسایی پهپادهای حزب‌ الله دشوار است.

از سوی دیگر، رسانه صهیونیستی هاآرتص نیز به نقل از افسرانی که در تجاوز به خاک لبنان بر خلاف تمامی معیارهای بین المللی مشارکت دارند، خبر داد: ما راهبردهای فرماندهان خود را درک نمی‌کنیم و ماموریت اصلی ما تخریب خانه‌ ها در روستاهای لبنان است.

هاآرتص در این باره اضافه کرد: به دلیل تعداد بالای تلفات ناشی از پهپادهای حزب‌الله، در بین نظامیان اسرائیلی ناامیدی و یأس وجود دارد. خشم خود را با بمباران روستاهای لبنان خالی می کنیم.