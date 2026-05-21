۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

پاسخ حزب‌الله به نقض آتش‌بس؛نظامیان صهیونیست‌ در لبنان هدف قرار گرفتند

حزب‌ الله در واکنش به ادامه نقض آتش‌بس از سوی اشغالگران، از گلوله باران نظامیان و تسلیحات صهیونیست‌ها در جنوب لبنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، حزب‌ الله لبنان امروز پنجشنبه در واکنش به ادامه نقض آتش‌بس از سوی اشغالگران، اعلام کرد که رزمندگان مقاومت با استفاده از گلوله‌ های خمپاره و موشک، تجمع نظامیان صهیونیست‌ را در اطراف شهرک دیر سریان در جنوب لبنان هدف قرار دادند.

حزب الله لبنان همچنین اضافه کرد که یک عملیات دیگر نیز با استفاده از گلوله‌ های توپخانه‌ علیه تجمعی از نظامیان و ادوات نظامی اسرائیلی در شهرک القوزح در جنوب لبنان انجام داده است.

مقاومت لبنان اضافه کرد: با موشک و پهپاد نیروهای اشغالگر اسرائیلی را در شهرک‌های دبل و رشاف نیر هدف قرار دادیم.

