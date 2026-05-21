به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، حزب‌ الله لبنان امروز پنجشنبه در واکنش به ادامه نقض آتش‌بس از سوی اشغالگران، اعلام کرد که رزمندگان مقاومت با استفاده از گلوله‌ های خمپاره و موشک، تجمع نظامیان صهیونیست‌ را در اطراف شهرک دیر سریان در جنوب لبنان هدف قرار دادند.

حزب الله لبنان همچنین اضافه کرد که یک عملیات دیگر نیز با استفاده از گلوله‌ های توپخانه‌ علیه تجمعی از نظامیان و ادوات نظامی اسرائیلی در شهرک القوزح در جنوب لبنان انجام داده است.



مقاومت لبنان اضافه کرد: با موشک و پهپاد نیروهای اشغالگر اسرائیلی را در شهرک‌های دبل و رشاف نیر هدف قرار دادیم.