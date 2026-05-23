سرمایه ‌گذاری هوشمند و آسان در طلا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، طلا در شرایط تورمی بار دیگر به پناهگاه سرمایهگذاران تبدیل شده و میانگین بازدهی سالانه آن در سه سال گذشته به ۲۲۱ درصد رسیده است. همزمان، صندوقهای سرمایهگذاری طلا بهعنوان گزینهای امن و ساده در بورس، امکان ورود با سرمایه اندک و کارمزد پایین را فراهم کردهاند؛ مسیری که طی سالهای اخیر توانسته نقدینگی قابلتوجهی - بالغ بر صدها هزار میلیارد تومان - را جذب کند.
بهترین روشهای خرید طلا
خرید طلا در ایران، فراتر از یک روش سرمایهگذاری یا حفظ ارزش دارایی، بیشتر یک سنت دیرینه محسوب میشود. از گذشته تا امروز، بسیاری از مردم انواع داراییهای مبتنی بر طلا مانند جواهرات، سکه و شمش را بهعنوان پشتوانهای برای آینده، هدیه یا سرمایهگذاری شخصی خریداری میکردهاند. امروزه با افزایش قیمت جهانی طلا و نرخ ارز در ایران، قدرت خرید مردم برای تهیه طلای فیزیکی بهشدت کاهش یافته است. از سوی دیگر، هزینههای خرید انواع طلای فیزیکی در مقایسه با خرید طلا در بورس بسیار بالاست.
شاید خرید طلای دیجیتال گزینهای در دسترس و آسان به نظر برسد، اما کارمزد یک درصدی خرید و فروش، همراه با امنیت پایین این نوع طلا ـ که مشخص نیست استاندارد طلای پشتوانه آن از نظر میزان و نوع طلا چگونه است ـ باعث شده است سرمایهگذاران به سمت داراییهایی با امنیت بالا، هزینه بسیار پایین و نقدشوندگی زیاد حرکت کنند. در حقیقت، صندوقهای سرمایهگذاری طلا گزینهای هوشمند، امن و آسان برای سرمایهگذاری با حداقل مبلغ ۱۵۰ هزار تومان هستند.
صندوق طلا چیست؟
صندوقهای طلا نوعی صندوق سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار هستند که بخش عمده دارایی آنها در گواهی سپرده شمش طلای ۲۴ عیار و سکه طلای بهار آزادی سرمایهگذاری میشود. این صندوقها زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت میکنند. در حال حاضر، مجموع ارزش داراییهای تحت مدیریت (AUM) صندوقهای طلا در بورس ایران بیش از ۶۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که معادل حدود ۳.۸میلیارد دلار است. صندوقهای طلا با سازوکار قانونی و پشتوانه طلای واقعی، یکی از روشهای رایج سرمایهگذاری در بازار طلا به شمار میروند. در میان این صندوقها، صندوق طلای جام فارابی یکی از گزینههای مطرح برای سرمایهگذاری در طلا محسوب میشود.
صندوق طلای جام فارابی
صندوق طلای جام فارابی یکی از بهترین صندوقهای طلا در بورس است. این صندوق با ساختار قابلمعامله در بورس (ETF)، امکان سرمایهگذاری امن و آسان در طلا را فراهم کرده است. در حال حاضر، بیش از ۹۹ درصد از داراییهای صندوق جام طلا در گواهی سپرده شمش طلا سرمایهگذاری شده و شمش معمولاً حباب کمتری نسبت به سکه طلا دارد. صندوق طلای جام فارابی با مدیریت تخصصی و حرفهای، از منافع و داراییهای سرمایهگذاران به خوبی محافظت میکند. طی ۶ ماه اخیر (نیمه آبان ۱۴۰۴ تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵) صندوق طلای جام فارابی ۶۴ درصد بازدهی داشته است.
همانطور که مشاهده میکنید صندوق طلای جام فارابی یک گزینه مطمئن جهت حفظ ارزش دارایی در برابر تورم است.
از جمله مهمترین مزایای سرمایهگذاری در صندوق جام فارابی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
قابل معامله در بورس
معاف از مالیات
کارمزد بسیار پایین (۰.۰۰۱۲ درصد از ارزش معامله)
کسب بازدهی از نوسانات قیمت طلا و ارز
نقدشوندگی بالا
امکان سرمایهگذاری از ۱۵۰ تومان به بالا
راهنمای سرمایهگذاری در صندوق طلای جام فارابی
از دو روش میتوانید در صندوق طلای جام فارابی استفاده کنید:
روش اول:
میتوانید با جستجوی نماد «جام طلا» در سامانه معاملاتی کارگزاری خود، طی روزهای کاری (شنبه تا چهارشنبه) واحدهای این صندوق را خرید و فروش کنید.
روش دوم:
بدون نیاز سامانههای تخصصی معاملات آنلاین بورس هم میتوانید از طریق سامانه کلیک روی لینک «فارابی زون» و با استفاده از درگاه پرداخت موجود در سامانه، با حداقل سرمایه ۱۵۰ هزار تومان در صندوق طلای جام فارابی سرمایهگذاری کنید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
